Présidentielle: Benoit Hamon en visite à Saint-Etienne pour parler sport

Avant son meeting à Villeurbanne, Benoit Hamon a fait ce mardi un crochet par Saint-Etienne pour parler des bienfaits du sport sur la santé. Le candidat socialiste en a aussi profité pour visiter le Musée des Verts et rater quelques pénaltys.

Du sport dans ce long marathon qu'est la campagne présidentielle. Pendant deux heures, Benoit Hamon est venu écouter des responsables de clubs, d'associations et des médecins à l'Etivallière. Une dizaine de personnes réunies pour évoquer le lien entre le sport et la santé. "Il faut plus de sport dans les collèges, les lycées, dans les petites entreprises. Pourquoi pas mettre en place un crédit d'impôt pour les entreprises qui proposent du sport à leurs salariés, a précisé le candidat socialiste. L'utilité du sport pour prévenir les maladies chroniques n'est plus à prouver. Il faudrait mobiliser l'assurance maladie pour le financer."

Un financement du sport-santé qui pose question

Au cours de cette table ronde, la question du financement de ce programme est régulièrement revenue. "On nous demande de venir sur ce terrain du sport-santé, d'accueillir des gens sédentaires, en retour de pathologie ou de maladie chronique, assure Pierre Gardet, le président du Coquelicot 42, club d'athlétisme stéphanois. Aujourd'hui, nous manquons de financement pour ces activités. Nous devons mettre en place des ressources formées sur nos budgets. Il faudrait trouver un moyen de financer toutes ces mesures."

Une visite "plaisir"

Au-delà de cette table ronde, Benoit Hamon, amoureux de sport et de football, tenait également à se rendre au Musée des Verts. Un "plaisir" dans cette campagne, assure-t-il. Le candidat s'est essayé à l'exercice des pénaltys virtuels face aux gardiens de l'ASSE. Sans véritable succès...

Pas simple dans les sondages, pas simple non plus de mettre un penalty au Musée des Verts pour @benoithamon pic.twitter.com/rBS6MmIduM — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) April 11, 2017

Après un déjeuner chez les Associés Supporters, Benoit Hamon est reparti sur Villeurbanne où il doit tenir un meeting dans la soirée. A peine une dizaine d'élus et de sympathisants socialistes seront venus à sa rencontre à Saint-Etienne.