Présidentielle : Bernard Cazeneuve appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve appelle ce dimanche soir à voter Emmanuel Macron pour faire au second tour de l'élection présidentielle.

Bernard Cazeneuve appelle ce dimanche soir à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle alors que le candidat En Marche et Marine Le Pen se sont qualifiés à l'issue du premier tour . Le Premier ministre estime qu'il faut faire barrage au Front National.

« La présence d'une candidate d'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle, 15 ans après le choc d'avril 2002, appelle une position claire et forte de tous les Républicains. C'est la raison pour laquelle je les appelle solennellement à voter Emmanuel Macron au second tour pour battre le Front national et faire échec à son projet funeste de régression de la France et de division des Français", déclare Bernard Cazeneuve.

Bernard Cazeneuve salue le résultat d'Emmanuel Macron « que les Français ont placé en tête du scrutin » au terme « d'une campagne dynamique dans laquelle de nombreux électeurs progressistes se sont retrouvés ».

Bernard Cazeneuve, Premier ministre appelle à voter Emmanuel Macron au second tour de l’élection #Présidentielle2017 pic.twitter.com/48YlXwczuV — franceinfo (@franceinfo) April 23, 2017

