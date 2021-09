Présidentielle : "C'est fini le Parti socialiste" dit l'eurodéputée EELV Michèle Rivasi

Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau ? Les deux candidats sont arrivés en tête du premier tour de la primaire des Verts en vue de la présidentielle. Ils seront départagés lors du second tour samedi prochain. Tous les deux sont d'accord sur un point : il faut un rassemblement de la gauche derrière le candidat ou la candidate écologiste.

Michèle Rivasi a enfoncé le clou ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche : "Il faut que la gauche se rassemble et ça ne peut pas être au nom du Parti socialiste. C'est fini, le Parti socialiste. Vu l'urgence, ça doit être un écologiste. C'est le moment des écologistes, on n'a plus le choix. Je vous assure, je suis hyper inquiète. Si l'écologie ne gagne pas, on n'a pas d'avenir."

L'eurodéputée écologiste drômoise soutenait le maire de Grenoble Eric Piolle pour le premier tour de la primaire des Verts. Elle attend le débat de mercredi entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau pour décider qui elle soutiendra, estimant qu'ils ont tous les deux des qualités intéressantes.

L'interview intégrale de Michèle Rivasi sur France Bleu- France 3 Matin