Présidentielle: "c'est une victoire plus compliquée qu'il y a cinq ans" pour LREM dans la Somme

L'abstention très forte de 28% et un score très élevé pour Marine Le Pen oblige les militants de la République en Marche, dont Bruno Bienaimé à avoir la victoire modeste.

"On va être humble. Je pense que c'est une belle victoire, mais ensuite, effectivement, ça a été un peu plus compliqué qu'il y a cinq ans. Je pense qu'il faut avant tout remercier tous les électeurs qui ont fait barrage à l'extrême droite et je crois que c'est extrêmement important. Et puis, je pense qu'on aura un troisième tour qui sera aussi extrêmement important et qui nous obligera aussi, comme l'a dit le président."

Un vote de rejet de Marine Le Pen plus qu'un vote d'adhésion pour le programme d'Emmanuel Macron

"Alors effectivement, je pense que le président l'a dit hier soir il y a une forme de vote de rejet de Marine Le Pen. Mais je pense qu'à un moment, on est dans un temps où vous, vous savez, on a un président qui a été élu pour la deuxième fois. Ça n'a jamais été fait sous la Cinquième République et je pense qu'il faut prendre aussi cette dimension, c'est à dire que c'est une forme de continuité. Le président l'a dit, on va avoir une méthode qui va être refondée et je pense que c'est ça le plus important pour la suite."

Dans le département de la Somme c'est Marine Le Pen qui arrive en tête

"On a travaillé beaucoup dans la ruralité pendant toute cette campagne. Ça fait cinq mois qu'on est en campagne. Il faudra qu'on continue, qu'on retourne sur le terrain pour aller expliquer notre programme et réexpliquer aux samariens qu'effectivement, il y a des choses extrêmement positives qui sont prévues dans l'avenir et que même s'il y a des inquiétudes, on va les écouter et on va aller travailler avec eux."

Pour les élections législatives des 12 et 19 juin Bruno Bienaimé est confiant et ne considère pas la France Insoumise comme une menace: "je trouve que c'est très sain que chacun, avec son mouvement politique, cherche à faire au mieux. Et nous, on fera aussi de notre côté, avec les sept mouvements politiques qui composent la majorité présidentielle, une action des actions qui feront que sur le troisième tour, on sera certainement très performant."