Présidentielle : Carole Delga accusée d'utiliser les trains et cars régionaux à des fins électorales

La présidente de la Région Occitanie appelle sur Twitter à utiliser les trains et cars LiO, gratuits dimanche prochain pour le second tour de l'élection présidentielle, "pour barrer la route à l'extrême-droite". Le RN et LR regrettent et dénoncent une mesure partisane de la part de Carole Delga.