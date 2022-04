Présidentielle : Carole Delga veut travailler à gauche pour "une ligne politique claire"

L'heure est déjà à l'après défaite pour Carole Delga. Dans un communiqué publié ce dimanche avant 21 heures, la Présidente socialiste de la région Occitanie appelle les électeurs à voter Emmanuel Macron après le score de 2% réalisée par sa candidate Anne Hidalgo : "Dimanche prochain, explique-t-elle, le choix est clair : la République ou l’extrême droite. Il faut voter avec le cœur et non avec ses peurs. En votant au second tour pour Emmanuel Macron. Durant cinq ans, je me suis opposée à sa politique. Mais quand la République est en danger, aucune faiblesse n’est admise.

Un appel au rassemblement de la gauche

Dans ce communiqué, Carole Delga, Présidente sortante la mieux réélue il y a un an au élections régionales, se positionne surtout pour l'avenir en s'engageant à travailler aux rassemblements des forces de gauche "et à la définition d'une ligne politique claire". Alors que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avec environ 20% est de loin le premier représentant de la gauche dans ce premier tour, Carole Delga explique regarder vers l'avenir : "Ce rassemblement de la gauche que nous réussissons partout dans les villes, les départements et les régions, cette gauche de la proximité et du faire qui a fait ses preuves, nous devons la porter pour la France".

Carole Delga fait partie des personnalités politiques dont le nom revient pour reprendre le flambeau d''un PS en décomposition avec se score jamais vu pour le parti. Elle a régulièrement pointé du doigt la dangerosité du projet de Jean-Luc Mélenchon et s'est opposé à lui en expliquant qu'il était "un obstacle à l'union de la gauche".

Dans ce communiqué, Carole Delga ne fait aucun commentaire sur le score de la candidate Anne Hidalgo.