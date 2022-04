Présidentielle : "Ce n'est pas possible qu'Anne Hidalgo soit à 2% au premier tour" pour Lucien Stanzione

Le député socialiste de Vaucluse et secrétaire départemental du PS, invité de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin, refuse de croire les sondages qui placent sa candidate autour de 2% des intentions de vote. "Mathématiquement, ce n'est pas possible", estime-t-il.

À quelques heures de la fin de la campagne pour le premier tour de la présidentielle, le sénateur de Vaucluse et secrétaire du Parti socialiste dans le département, Lucien Stanzione, ne veut pas croire aux sondages qui placent Anne Hidalgo autour de 2 % des intentions de vote. "Je pense que les chiffres ne sont pas complètement ceux-là", avance-t-il ce vendredi matin sur France Bleu Vaucluse.

"Quand on regarde la campagne, quand elle est venue dans le Vaucluse il y a quelques semaines, elle a été accueillie de façon extraordinaire, se souvient Lucien Stanzione. Le Parti socialiste gère cinq régions, une trentaine de départements, toutes les grandes villes : Paris, Lille, Marseille, et aussi Avignon. Donc, mathématiquement, ce n'est pas possible qu'on soit à 2 ou 2,5 %."

Mais il reconnaît que le Parti socialiste "traverse une passe difficile". "C'est une lutte de tous les jours et il ne faut jamais désespérer", poursuit Lucien Stanzione, qui se projette sur les élections législatives prévues en juin 2022. : "il faut continuer à travailler. On est dans une passe difficile. Il y a un objectif, c'est de remonter et donc il faut continuer à travailler tous ensemble".