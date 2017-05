VIDÉOS - Présidentielle : ce qu'il faut retenir du débat très tendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont livré un duel très virulent lors du débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Attaques frontales, passes d'armes, ou encore accusations de mensonges, de bêtise et de soumissions... Voici ce qu'il faut retenir de ce débat très tendu.

Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche! et Marine Le Pen, la candidate du Front national, se sont livré un duel très tendu, mercredi soir, devant des millions de téléspectateurs, à quatre jours du deuxième tour de la Présidentielle.

Une entrée en matière à couteaux tirés

Le débat a commencé de manière très tendue. Dès l'instant où elle a pris la parole, Marine Le Pen a attaqué frontalement son adversaire :"Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande", a dénoncé la candidate du FN. "Vous êtes l'enfant chéri du système et des élites", a lancé Marine Le Pen.

💬 Marine Le Pen : "L'enfant chéri du système a tombé le masque pendant cette campagne. On a vu vos choix cyniques"#2017LeDebat pic.twitter.com/R2KzWlxUqR — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 3, 2017

Emmanuel Macron a répondu de manière tout aussi cinglante : "Vous allez continuer votre logorrhée, je m'attendais à ça", a répliqué le candidat d'En Marche! . "Vous êtes l'héritière d'un système qui prospère sur la colère des Français depuis des décennies. Vous portez l'esprit de défaite sur l'économie, l'Europe, les frontières, le terrorisme" . Il a affirmé vouloir en retour "porter l'esprit de conquête français".

💬 Emmanuel Macron : "Vous avez démontré que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse" #2017LeDebat pic.twitter.com/k1w3FevNFr — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 3, 2017

Sur l'emploi, attaques personnelles et retour chez Whirlpool

Marine Le Pen a attaqué Emmanuel Macron sur sa politique "catastrophique" et les résultats du chômage lorsqu'il était ministre. "Vos amis ce sont les grands groupes, ceux avec qui vous buvez des coups à La Rotonde", lui a-t-elle lancé.Les candidats sont revenus sur leur visite, le 26 avril dernier, aux salariés de Whirlpool. "Whirlpool, ça n'est pas une anecdote," a lancé Marine Le Pen. Emmanuel Macron l'a accusé d'avoir "profité de la détresse des gens" lors de sa venue sur le site.

💬 Emmanuel Macron: "Vous passez 1/4 d'heure sur les parkings pour faire des selfies, comme avec les salariés de Whirlpool..."#2017LeDebat pic.twitter.com/m26bVt60C6 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 3, 2017

Les questions fiscales virent au débat sur la GPA

Sur la question de la politique fiscale, les échanges sont restés brutaux. "Moi je suis la candidate du pouvoir d'achat, vous vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter, d'acheter la France, de la dépecer", a lancé Marine Le Pen. "Dans votre société tout est à acheter et à vendre, comme les ventres des femmes". Le débat a dévié sur la GPA, la gestation pour autrui, Marine Le Pen accusant son adversaire de vouloir créer des filières à l'étranger sur la GPA. Emmanuel Macron a réaffirmé qu'il était contre.

Sur les mesures fiscales, les deux candidats se sont livrés à une bataille de chiffres sur le coût de l'Union européenne, avant d'échanger les répliques cinglantes.

💬 Marine Le Pen : "Vous avez la position du candidat choisi par défaut. Alors vous devriez faire preuve de moins d'arrogance" #2017LeDebat pic.twitter.com/GOExbkr9Fa — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 3, 2017

Macron attaque Le Pen sur la retraite à 60 ans

Emmanuel Macron a attaqué Marine Le Pen sur son revirement quant à l'application de la retraite à 60 ans, que la candidate du FN ne prévoit plus d'appliquer immédiatement si elle est élue. "Mme Le Pen propose de partir à 60 ans. Elle proposait naguère qu'on puisse le faire dès son élection, maintenant elle a reporté la chose", a pointé le candidat d'En Marche!. Marine Le Pen, elle, a accusé son adversaire d'avoir le même programme que François Fillon, "le programme du Medef". Elle en a profité pour lui demander : "C'est Laurence Parisot votre future Premier ministre? " Emmanuel Macron lui a répondu, avec le sourire : "Non. Je vais vous faire une annonce, non, ce ne sera pas elle."

"Fondamentalisme islamiste" contre "poudre de perlimpinpin"

Marine Le Pen a accusé Emmanuel Macron d'être "soumis au fondamentalisme islamiste". "Vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste, les fondamentalistes islamistes vous tiennent", lui a-t-elle lancé. Emmanuel Macron, lui, a estimé que ce que la candidate propose en matière de terrorisme, "C'est de la poudre de perlimpinpin".

💬 Emmanuel Macron : "Ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin"#2017LeDebat pic.twitter.com/HPEZAVtBM9 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 3, 2017

Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de soutenir l'UOIF et de soutenir le fondamentalisme islamiste #2017LeDébat pic.twitter.com/j6g0NKwvYk — franceinfo (@franceinfo) May 3, 2017

Retour des polémiques sur la guerre d'Algérie et la rafle du Vel d'Hiv

Marine Le Pen a attaqué Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie et ses déclarations sur la colonisation qualifiée de crime contre l'humanité. Il lui a répondu en lui rappelant ses récentes déclarations sur La France qui ne serait, selon la candidate FN, pas responsable de la Rafle du Vel d'Hiv'.

"Oui, ce sont des policiers français qui sont allés chercher des Juifs", Emmanuel Macron #2017LeDébat pic.twitter.com/D3kPSOsA9n — franceinfo (@franceinfo) May 3, 2017

Marine Le Pen a répondu qu'elle considère qu'à l'époque, la France était à Londres.

"Sur la rafle du Vél'd'Hiv, moi je considère que la France était à Londres", Marine Le Pen #2017LeDébat pic.twitter.com/cxbYJPlcWm — franceinfo (@franceinfo) May 3, 2017

L'euro, ou le "grand n'importe quoi" face à la "monnaie des banquiers"

Emmanuel Macron a dénoncé le "grand n'importe quoi" de Marine Le Pen sur l'euro. La candidate a en effet eu du mal à expliquer son calendrier de la sortie de l'euro et la cohabitation de la monnaie européenne avec une monnaie nationale. "Une entreprise ne pourra pas payer d'un côté en euros et ses salariés en francs, c'est du grand n'importe quoi", a répondu Emmanuel Macron. Marine Le Pen a rétorqué : "La France sera gouvernée par une femme. Ce sera soit moi, soit Madame Merkel. L'euro, c'est la monnaie des banquiers, ça n'est pas la monnaie du peuple.

💬 Marine Le Pen : "De toute façon la France sera dirigée par une femme : Mme Merkel ou moi"#2017LeDebat pic.twitter.com/lDMTWNHlOQ — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 3, 2017

Sur les affaires, Marine Le Pen accusée d'"être indigne"

Alors qu'ils devaient parler des institutions et de la vie parlementaire, les deux candidats en sont venus aux affaires. Emmanuel Macron a lancé : "Le parti des affaires, ce n'est pas le mien". Marine Le Pen a rétorqué : "Vous croyez que vous avez inventé l'eau chaude ! Personne n'a compris vos déclarations de patrimoine. "Les vôtres ont été renvoyées aux juges"**,** a répondu son adversaire.

💬 Emmanuel Macron: "Le parti des affaires, ce n'est pas le mien. Le parti qui ne va pas devant les juges, ce n'est pas le mien"#2017LeDebat pic.twitter.com/U1X2qY0CXS — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 3, 2017

"Vous n'êtes pas digne d'être garante des institutions car vous les menacez. Vous êtes indigne", a poursuivi Emmanuel Macron.

En insinuant que les juges ne sont pas indépendants, vous montrez à quel point vous êtes indigne de la fonction présidentielle. #2017LeDébat pic.twitter.com/1amfh1yTaJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 3, 2017

Vous êtes le parasite du système que vous dénoncez" - Emmanuel Macron à Marine Le Pen

A l'approche de la conclusion de l'émission, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen : "Vous n'arrêtez pas de mentir. Vous ne vous souciez pas de l'intérêt des Français. Vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez car vous en vivez, vous en êtes le parasite."

Le "système que vous dénoncez (...) vous êtes son parasite ", Emmanuel Macron à Marine Le Pen #2017LeDébat pic.twitter.com/EzL7Ji3280 — franceinfo (@franceinfo) May 3, 2017

Des présentateurs plutôt effacés, une ambiance électrique

Le débat a en fait tourné à un ping-pong violent, une série d'invectives sous très haute tension. "Vous ne connaissez pas vos dossiers!", a notamment lancé Emmanuel Macron, qui regardait constamment sa rivale quand celle-ci se plongeait régulièrement dans ses nombreux dossiers colorés. Les deux présentateurs, Nathalie Saint-Cricq (France 2) et Christophe Jakubyszyn (TF1), étaient plutôt effacés. Cette vidéo témoigne du ton très ironique, mais aussi de l'ambiance à couteaux tirés qui régnait sur le plateau.

💬 - Marine Le Pen : "C'est bon, ça va mieux ?

💬 - Emmanuel Macron : "Mais moi ça va très bien Mme Le Pen, rassurez-vous"#2017LeDebat pic.twitter.com/0MJWvzXyps — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 3, 2017