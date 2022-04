Présidentielle : ce qu'il faut retenir du premier tour

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le 2d tour de la présidentielle, comme en 2017. Avec le 1er tour ce dimanche, on retiendra notamment la déroute de la gauche où seul Jean-Luc Mélenchon résiste et la tempête qui secoue la droite traditionnelle.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron qualifiés pour le second tour de la présidentielle.

Emmanuel Macron face à Marine Le Pen : dimanche 24 avril prochain, les Français retrouveront le même duel de second tour qu'en 2017. Selon les estimations de l'institut Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France 24, La Chaîne parlementaire et Le Parisien, le président sortant est arrivé en tête du premier tour avec 27,6% des voix. Emmanuel Macron progresse par rapport à 2017 où il avait obtenu 24% des suffrages. Marine Le Pen gagne également du terrain avec 23% des voix selon les estimations (21,3% en 2017).

Pour la troisième fois ce dimanche, l'extrême droite s'est donc hissée au second tour d'une présidentielle en France. La première fois, c'était il y a vingt ans, en 2002, avec Jean-Marie Le Pen, le père de Marine et ancien chef du Front national. Depuis l'annonce des premières estimations, les appels à "faire barrage" au RN pour ce second tour se sont multipliés. "Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen" a martelé Jean-Luc Mélenchon, "que personne ne minimise la menace de l'extrême droite" a lancé Yannick Jadot qui appelle à voter Emmanuel Macron, Fabien Roussel a appelé à "battre l'extrême droite en se servant du seul bulletin à notre disposition". "Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite (...) mais nous ne donnerons pas de consigne de vote" a déclaré Philippe Poutou. Valérie Pécresse a annoncé quant à elle qu'elle voterait "en conscience" pour Emmanuel Macron.

Les partis traditionnels en déroute

Ce premier tour marque également un changement dans les rapports de force pour les camps traditionnels de la droite et de la gauche. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position après avoir tenté de rassembler les électeurs de gauche. Il obtient plus de 22% des voix soit deux points de plus qu'en 2017 et manque de très peu la qualification pour le second tour. Les autres candidats de gauche sont loin derrière. Après le candidat La France insoumise, arrive l'écologiste Yannick Jadot. Dans un contexte d'urgence climatique, il ne parvient pas à trouver son public et reste sous la barre des 5%, seuil de remboursement des frais de campagne.

Une militante de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon en pleurs à l'annonce des résultats. © AFP - Antoine Mermet

C'est pire chez les autres. Le Parti socialiste récolte un score historiquement bas avec 1,7% des voix pour Anne Hidalgo. C'est plus de trois fois moins que Benoît Hamon et ses 6,3% de voix en 2017 (qui représentaient déjà un échec cuisant). Cette fois, selon les estimations, Anne Hidalgo est doublée par le communiste Fabien Roussel, par Jean Lassalle et par Nicolas Dupont-Aignan. Les socialistes dirigent encore 25 départements, cinq régions et plusieurs grandes villes - dont Paris pour Hidalgo - mais cette présidentielle les laisse exsangues et les législatives s'annoncent délicates.

À droite, c'est la dégringolade pour Les Républicains emmenés par Valérie Pécresse à 4,8% (contre 20% pour François Fillon en 2007). Eric Zemmour, lui, obtient 7,2% des suffrages alors qu'il espérait rivaliser avec Marine Le Pen. La déception est forte pour les partisans du candidat d'extrême droite qui se sont consolés en observant le score des Républicains ce dimanche soir. Condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine, l'ancien polémiste de CNews avait mobilisé dans ses meetings de campagne mais sans réussir à attirer d'autres figures des Républicains que Guillaume Peltier.

Une abstention toujours forte

L'abstention, quant à elle, continue de progresser. Selon les estimations d'Ipsos-Sopra Steria, elle se situe aux alentours de 26%. La courbe de l'abstention augmente depuis la présidentielle de 2007 où elle était à 16,2%, 20,5% en 2012 et 22,2% en 2017. D'après notre partenaire, les 18-34 ans représentent la majorité des abstentionnistes et les 60-69 ans sont ceux qui se sont le plus déplacés. En 2002, 28,4% des électeurs ne s'étaient pas rendus aux urnes : ce record ne devrait pas être battu.