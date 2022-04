Présidentielle : ce qu'il faut retenir du second tour

Le président Emmanuel Macron réélu, le score au plus haut de l'extrême droite de Marine Le Pen et son succès en Guyane et aux Antilles, une abstention toujours forte : voici ce qu'on peut retenir du second tour de la présidentielle ce dimanche 24 avril.

Jamais le score de l'extrême droite n'a été si élevé mais, ce dimanche, Emmanuel Macron s'est imposé au second tour de l'élection présidentielle. Selon les estimations de notre partenaire Ipsos-Sopra Steria, Emmanuel Macron est réélu à la présidence de la République avec 58,8% des voix contre 41,2% des voix pour Marine Le Pen. France Bleu fait le point sur les principaux éléments à retenir du second tour de la présidentielle.

Le président sortant réélu, une première depuis 20 ans

C'est la première fois qu'un président sortant est réélu depuis l'instauration du quinquennat en 2002 et hors cohabitation. Cela dit, la victoire d'Emmanuel Macron pour ce second mandat, si elle est nette n'est pas pour autant confortable. "Je sais que pour nombre de nos compatriotes, qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords, qui les ont conduits à voter pour ce projet, doivent aussi trouver une réponse", a affirmé Emmanuel Macron devant ses partisans réunis sur le Champ-de-Mars à Paris. "Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent", a-t-il assuré.

Meilleur score du Rassemblement national...

Marine Le Pen, quant à elle, malgré sa défaite, voit dans son score "une éclatante victoire". Elle réalise le meilleur résultat jamais vu pour un candidat d'extrême droite à l'Élysée. En 2017, elle avait recueilli près de 34% des voix. Son père Jean-Marie Le Pen en avait à peine obtenu 17,79% en 2002 face à Jacques Chirac, lorsque que l'extrême droite s'était qualifiée pour la première fois au second tour.

... y compris Outre-mer

Marine Le Pen, d'autant plus satisfaite de son résultat, qu'elle conquiert de nombreux territoires d'Outre-mer. La candidate du Rassemblement national a réalisé des scores historiques, notamment en Guadeloupe (69,6% des voix), en Martinique (60,87%), en Guyane (60,70%), à la Réunion (59,57%) et à Mayotte (59,10%). Un vote de protestation sur fonds de crise sociale, de mouvement anti-pass sanitaire et plus globalement de défiance envers les autorités, pour des terres qui avaient souvent plébiscité la gauche radicale le 10 avril. A l'inverse, Emmanuel Macron est arrivé en tête dans les territoires du Pacifique, comme au premier tour, à 61,04% en Nouvelle-Calédonie, à 51,80% en Polynésie française et à 67,44% à Wallis et Futuna.

Marine Le Pen. © AFP - Thomas Samson

► Revivez la soirée électorale

Troisième tour en vue

"Le troisième tour commence ce soir, le 12 et 19 juin un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité de députés de la nouvelle union populaire qui doit s'élargir", a affirmé Jean-Luc Mélenchon. Le leader de La France insoumise est arrivé troisième du premier tour et il se mobilise et appelle ses électeurs à le faire, depuis plusieurs jours déjà, dans la perspective des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon est loin d'être le seul à s'être lancé sur ce thème.

La plupart des candidats déçus du premier tour, ainsi que Marine Le Pen, ont tenté, durant la soirée, de passer des messages aux électeurs pour les élections prévues en juin. Les uns, comme Anne Hidalgo ou Fabien Roussel, appelant à une union de la gauche. À l'opposé sur l'échiquier politique, Eric Zemmour, a plaidé, lui, pour un rassemblement du "bloc national".

Hausse continue de l'abstention

Comme au premier tour, l'abstention a été forte ce dimanche. Selon les estimations, elle s'est située autour de 28%, soit un peu plus d'un électeur sur quatre qui a boudé les urnes. L'abstention a gagné 2,5 points par rapport à il y a cinq ans (25,44%). Et elle a également augmenté de 1,7 point par rapport au premier tour du 10 avril (26,31%).

"Un score net mais en trompe-l'œil"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Découvrez les résultats près de chez vous