Présidentielle : ce qu'il faut retenir du week-end politique

Avec l'investiture de Benoît Hamon à Paris et les trois grands meetings à Lyon de Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, ce premier week-end de février a marqué le lancement de la campagne présidentielle.

Hamon investi par le PS après sa victoire à la primaire

Benoît Hamon a endossé officiellement dimanche les habits de candidat à la présidentielle avec un discours de rassemblement à l'adresse d'une gauche qui reste dispersée, tout en mettant en avant les thèmes du "futur désirable" qui lui ont permis de remporter la primaire du Parti socialiste et de ses alliés.

L'éphémère ministre de l'Education nationale, qui avait rejoint les rangs des frondeurs après son départ du gouvernement en 2014, a été officiellement investi en présence de quelque 2.000 militants réunis à la salle de la Mutualité, à Paris. "Tout ce que je perçois partout où je vais montre qu'est en train de se lever un vent, un mouvement, une aspiration à nous tourner vers l'avenir qui va une fois de plus démentir tous les pronostics", a-t-il dit dans une allusion aux sondages qui donnent la gauche exclue du second tour de la présidentielle d'avril-mai.

Benoît Hamon © AFP - Thomas Samson

Deux de ses rivaux de la primaire, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, et une poignée de ministres, dont Najat Vallaud-Belkacem et Emmanuelle Cosse, étaient présents pour l'occasion. Mais ni Manuel Valls, qu'il a devancé au deuxième tour fin janvier, ni aucun ténor du gouvernement ou de la garde rapprochée de François Hollande n'avaient fait le déplacement. Le chef de file de l'aile gauche du PS a fait quand même applaudir le chef de l'Etat, qu'il a cité sur la laïcité ou pour les "mesures graves" prises pour assurer la sécurité des Français, qui ont permis de sauver des vies. Mais il a soufflé le chaud et le froid sur son bilan.

#Mutualité Je veux rassembler la gauche qui invente notre avenir, fait vivre les solidarités et défend l'intelligence collective. pic.twitter.com/VP8etAbBlj — Benoît Hamon (@benoithamon) February 5, 2017

Mélenchon se dédouble à Lyon et Aubervillers

En chair et en os à Lyon et sous forme d'hologramme à Aubervilliers près de Paris: Jean-Luc Mélenchon voulait défier Marine Le Pen, également en meeting à Lyon, mais a surtout fait feu dimanche sur Emmanuel Macron, propulsé adversaire principal. Pour ce double meeting inédit, une première en direct pour un homme politique, il y a eu 18.000 spectateurs répartis dans les deux villes, dont près de 4.000 devant des écrans à l'extérieur à Lyon, malgré la pluie, selon les organisateurs. Et environ 60.000 personnes ont regardé le meeting via Facebook ou Youtube, de même source.

Le candidat de la "France Insoumise" avait présenté l'événement, consacré aux "frontières de l'Humanité" comme une "réponse" à "l'obscurantisme" de Marine Le Pen. Il a traité dimanche la présidente du FN d'"ignorante" pour son refus de scolarisation des enfants d'étrangers en situation irrégulière à l'école publique. Mais c'est contre le candidat d'En Marche!, crédité de sondages encore plus flatteurs depuis les difficultés de François Fillon, que le candidat de La France Insoumise a finalement axé son discours.

Jean-Luc Mélenchon et son hologramme © AFP - THOMAS SAMSON, JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Appelant ses troupes à se méfier des "champignons hallucinogènes qui poussent dans la jungle politique et la bulle médiatique", M. Mélenchon a interrogé: "où sont leurs programmes?". Comme pour montrer que lui en avait un très complet, "l'Avenir en commun", il a alors déroulé une vingtaine de ses 357 propositions, celles consacrées à l'éducation, la culture, le numérique, la mer et l'espace. Traversant une passe difficile, M. Fillon n'a eu droit qu'à une implicite plaisanterie sur "une élection Top chef, à cause des casseroles".

Le Pen dévoile son programme et prononce son discours de campagne à Lyon

Après avoir dévoilé la veille son programme, Marine Le Pen, candidate Front national à la présidentielle, a lancé dimanche à Lyon sa campagne, vantant son "patriotisme" face aux "deux totalitarismes", économique et religieux, et se posant contre la droite et la gauche "du fric". Au moment où Jean-Luc Mélenchon tenait meeting à Lyon et par hologramme près de Paris et au lendemain d'une réunion publique d'Emmanuel Macron à Lyon, Marine Le Pen s'est présentée en ouverture comme candidate "de la France du peuple" "contre la droite du fric, la gauche du fric", visant François Fillon et Emmanuel Macron.

Marine Le Pen © Maxppp -

Sur une scène bleue ornée de roses bleues, son logo de campagne, et de son slogan "Au nom du peuple", elle a aussi affirmé que "deux totalitarismes menacent nos libertés et notre pays". "Ces deux idéologies veulent soumettre nos pays. L'une au nom de la finance mondialisée: l'idéologie du tout commerce; l'autre au nom d'un islam radicalisé: l'idéologie du tout religieux", a enchaîné la candidate d'extrême droite, donnée en tête du premier tour par les sondages depuis début janvier, mais battue au second.

"Le vent de l'Histoire nous portera au sommet et, avec nous, la France. Vive le peuple ! Vive la République ! Vive la France !" #AssisesMLP pic.twitter.com/SJLGPvXAsV — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 5, 2017

Macron, démonstration de force à Lyon

Vent dans le dos depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron a fait une démonstration de force samedi à Lyon lors d'un meeting de plusieurs milliers de personnes au cours duquel il a parlé valeurs, distribuant bons points à droite et piques à Benoît Hamon, sans dévoiler de nouvelles propositions. Voyant la preuve "d'envie" et "d'enthousiasme" dans la présence, selon les organisateurs, de 8.000 personnes à l'intérieur du Palais des sports et de plusieurs milliers d'autres devant des écrans géants à l'extérieur, il a fait un discours de plus d'une heure et demie, alors que Marine Le Pen tenait sa convention présidentielle dans la même ville.

Revenant sur sa vision du clivage gauche-droite dans un "moment" d'histoire "grave" où "partout la tentation du repli, de la fermeture gagne du terrain", il a lancé en allusion aux critiques sur son positionnement: "Je ne vous dis pas que la gauche et la droite, ça n'existe plus, que c'est la même chose... Mais ces clivages dans les moments historiques sont-ils indépassables?", a-t-il interrogé, citant la bataille pour la contraception, la légalisation de l'avortement, la loi de 1905 ou le discours de Jacques Chirac au Vél d'Hiv.

M. Macron a semblé se voir déjà vainqueur, parlant plusieurs fois de "notre quinquennat", ne lésinant pas sur le lyrisme, y compris pour rendre hommage à son épouse, assise en face de lui regard embué. Il n'a pas manqué non plus de mentionner ses soutiens présents dans la salle comme les académiciens Erik Orsenna et Marc Lambron, le mathématicien Cédric Villani, l'économiste Elie Cohen ou l'internationale de foot Wendy Renard.

Emmanuel Macron à Lyon © AFP - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

A moins de trois mois du premier tour, il annoncé un "engagement" de campagne "en trois mots (prenant) leur souffle dans une histoire plus ancienne que la République: liberté, égalité, fraternité". Il a décliné ces notions en revenant sur des éléments de programme distillés depuis plusieurs semaines, sur l'emploi, la santé, la culture, ou la "menace terroriste".

Critiquant le FN, qui parle "de père en fille, de fille en nièce", Emmanuel Macron a considéré qu'"ils ne parlent pas au nom du peuple" mais "au nom de leurs aigreurs". Et au socialiste Benoît Hamon, M. Macron a réservé plusieurs piques, notamment sur le revenu universel d'existence, qu'il a assimilé au RSA actuel.

Il nous reste 78 jours pour faire triompher l’espérance ! #LaFranceEnMarche pic.twitter.com/Qt2UHao2Za — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 4, 2017

L'affaire Fillon en filigrane

Le "Penolope gate" plane toujours sur la campagne. François Bayrou a appelé le candidat de la droite à la présidentielle François Fillon à se retirer de la course en raison des soupçons d'emploi fictif pesant sur sa femme et ses enfants. Invité du Grand Jury (RTL / Le Figaro / LCI), le chef de file du MoDem - dont on ne sait pas encore s'il sera candidat à l'Elysée en 2017 -, a assuré que le vainqueur de la primaire à droite n'a pas "d'autre solution" que de se retirer de la course à l'élection suprême.

De son côté, Ségolène Royal a assuré que Penelope Fillon était "victime d'un dispositif qu'elle ignorait manifestement" sur France 3 dimanche. La ministre de l'Environnement rejette ne creux la responsabilité sur François Fillon. Auparavant, la candidate du PS en 2007 à l'Elysée avait estimé que les révélations sur l'emploi, présumé fictif, par François Fillon de sa femme comme assistante parlementaire, "polluaient la campagne présidentielle".