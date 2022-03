Présidentielle : ce qu'il faut savoir sur la campagne officielle qui s'ouvre ce lundi

Après plusieurs mois de campagne officieuse, place à la campagne officielle. Dès ce lundi 28 mars, les 12 candidats à la présidentielle seront soumis à des règles de communication plus strictes et ce jusqu'au premier tour le 10 avril prochain. Temps de parole, affiches : France Bleu fait le point.

Le temps de parole

Dès ce lundi 28 mars, le temps de parole de chaque candidat est désormais décompté selon le principe d’égalité stricte et non plus d’équité qui s'appuyait sur le poids politique des prétendants à l'Élysée. Tous les candidats disposeront donc du même temps de parole dans les médias français. Selon le site vie-publique.fr, la durée des émissions télévisées et radiodiffusées pour chaque candidat au premier tour ne peut être inférieure à quinze minutes. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure.

L'affichage

Tout comme lors de la campagne électorale de 2017, les affichages sauvages ne seront plus autorisés. Les seules affiches pouvant être apposées ont été vérifiées par la Commission nationale de contrôle de l’élection présidentielle. Cette commission a notamment inspecter les couleurs des affiches. Par exemple, les combinaisons des couleurs bleu-blanc-rouge, qui font référence au drapeau français, ne peuvent pas être utilisées sur ces affiches. Les affiches doivent ensuite être posées par les équipes des candidats sur les panneaux installés à cet effet dans les communes. Ces panneaux doivent être installés à côté de chaque bureau de vote.

Enfin, les affiches seront apposées selon l'ordre du tirage au sort réalisé par le Conseil constitutionnel lors de l'établissement de la liste officielle des candidats. Pour ce scrutin, l'ordre est le suivant : Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan.

Le clip de campagne

Les traditionnels "clips de campagne" seront diffusés sur les antennes du service public à des horaires définis. Pour chaque candidat, les mêmes moyens de production ont été mis à disposition pour le montage et le tournage des séquences additionnelles. Le candidat peut incorporer des images déjà produites (lors de ses meetings par exemple) mais ces images produites en amont ne doivent pas dépasser 50 % du total du clip. Ce spot peut durer d'1 minute 30 à 3 minutes. Ces séquences télévisuelles ont également une version radio.

Les professions de foi

Vous avez désormais l'habitude. Avant chaque élection, vous recevez dans votre boîte aux lettres la fameuse propagande électorale, les professions de foi des candidats rassemblées dans des enveloppes. Les professions de foi que recevra chaque électeur à quelques jours du scrutin font également partie de la panoplie du candidat lors de la campagne officielle. Leur envoi est pris en charge. Celles-ci ne sont toutefois pas obligatoires. Uniforme sur toute le territoire, elles doivent être imprimées sur du papier écologique issu de forêts gérées de manière durable. Contrairement aux élections régionales et départementales de 2021 pendant lesquelles la distribution des plis électoraux par la société privée Adrexo a été entachée de couacs, c'est la Poste qui est chargée de distribuer la propagande pour ce scrutin présidentiel.

S'il y a plusieurs personnes inscrites sur les listes électorales dans votre foyer, vous recevrez une enveloppe par votant car chaque électeur doit recevoir la propagande électorale. La tâche s'annonce d'ailleurs titanesque pour les agents de la Poste : en mars 2022, 48,7 millions de Français étaient inscrits sur les listes électorales selon l'Insee.

Quand se termine la campagne officielle ?

La campagne officielle prend fin la veille du premier tour c'est-à-dire le matin du samedi 9 avril à minuit. Elle prend fin le vendredi 8 avril en Outre-Mer, à minuit le matin également. À partir de ces deux dates, la diffusion de messages de propagande électorale sera interdite.

La campagne officielle reprend ensuite le jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats restant en lice et s’achève la veille du second tour, à minuit.