Présidentielle : "Ce serait une belle fin de campagne si Emmanuel Macron venait à Amiens à l'entre-deux tours"

"C'est une campagne particulière et inédite". Invité de France Bleu Picardie ce jeudi à un mois jour pour jour du premier tour de la présidentiele, Bruno Bienaimé, responsable de La République en Marche dans la Somme, et coordonateur de la campagne du président sortant dans la Somme, indique que malgré la guerre en Ukraine, cette campagne "doit avoir lieu, c'est un exercice démocratique doit être maintenu."

Malgré la guerre en Ukraine, les déplacements d'Emmanuel Macron vont se poursuivre : "On a effectivement des intentions, on a les confirmations sur les déplacements qui sont prévus. _Mais je pense que concernant les meetings, il faut avoir conscience que ce n'est pas le moment de faire la fête et de faire des grands meetings_. Il y a une guerre meurtrière en Europe : il faut être un peu dans la pudeur." Bruno Bienaimé indique cependant souhaiter qu'Emmanuel Macron vienne à Amiens ou en Picardie d'ici le second tour de la présidentielle. "J'ai demandé au QG de campagne à avoir le président à l'entre deux tours. Ce serait une belle fin de campagne qui puisse revenir et terminer à Amiens, sa ville, là où tout a commencé. Je trouverais ça vraiment formidable."

"Pourquoi se soumettre à un débat alors que les anciens présidents sortants ne l'ont pas fait ?"

Emmanuel Macron a dit qu'il ne débattrait pas avec ses adversaires avant un éventuel second tour. Xavier Bertrand, président des Hauts de France et soutien par ailleurs de la candidate LR Valérie Pécresse, a appelé Emmanuel Macron à débattre avant le premier tour avec ses quatre principaux adversaires. Selon Bruno Bienaimé, ce n'est pas une façon de se défiler : "Je pense qu'il a rien de plus à dire que ce qu'a pu dire le président. Il a dit clairement qu'aucun autre président candidat avant lui s'était soumis à l'exercice : pourquoi le faire alors que ce n'était pas le cas dans le passé ?"

Repousser l'âge de départ en retraite, "une décision courageuse"

Emmanuel Macron a annoncé qu'en cas de réélection, la redevance de l'audiovisuel public serait supprimée. Un coup de pouce sur l'essence a aussi été annoncé. Est-ce que ce ne sont pas des mesures électoralistes à un mois du scrutin ? "Pas du tout. Nous avons un programme qui va sortir avec une ambition pour le pouvoir d'achat. On a envie de développer des politiques, de créer des chèques alimentaires pour l'achat de produits locaux. Je pense que tout ça va dans la bonne direction", détaille le responsable La République en Marche dans la Somme.

Mercredi soir, Emmanuel Macron annonce qu'il va repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans en cas de réélection, alors que la réforme des retraites engagée avant la crise sanitaire avait causé une importante opposition : "C'est très courageux, estime Bruno Bienaimé. Je pense qu'effectivement, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la réforme des retraites et je pense que le prochain mandat sera l'occasion de retravailler sur ce sujet", s'avance Bruno Bienaimé.

"Les législatives, ce sera dans un second temps"

Après la présidentielle viendra ensuite les législatives. Dans la Somme, La République en Marche indique qu'on est "surtout focalisé sur la campagne présidentielle au niveau du département. Les législatives, on y travaille, mais on y travaille dans un second temps", conclut Bruno Bienaimé, qui n'exclut pas de poser sa candidature.