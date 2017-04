Présidentielle : certains colleurs d'affiches un peu trop actifs...

A quelques jours du premier tour de la présidentielle, les équipes de campagne mettent les bouchées doubles. Et tout est bon pour faire briller son candidat, tracts, réseaux sociaux, mais aussi collage d'affiches. Et parfois, les militants dépassent un peu les bornes...

Cette année la mairie de Lille voit rouge. Ou plutôt, de toutes les couleurs, celles des affiches de certains candidats à la présidentielle qui fleurissent un peu partout, et notamment là où c'est interdit. Le collage est en effet réservé aux espaces dédiés (panneaux devant les mairies ou installés dans chaque quartier à destination des publicitaires, des associations et des politiques). Sauf qu'en pleine campagne, tout est bon pour se rendre le plus visible possible.

Facturation ou amende : les équipes de campagne sanctionnées

Au risque de tomber dans l'illégalité. La ville facture aux partis les affiches décollées par les agents municipaux dans des endroits normalement interdits : chantiers, murs ou façades de bâtiments, vitrines de magasins... Selon Sébastien Duhem, conseiller municipal en charge de la propreté à la ville de Lille, les moins disciplinés seraient les militants de l'UPR, de la France Insoumise , du PS et du FN. Pour lui, c'est une vraie pollution visuelle dans l'espace public :

Une facture qui peut tourner autour de 12 par affiche décollée, en calculant l'ensemble des prestations envoyées aux équipes de campagne. Mais qui peut parfois grimper si c'est la police qui administre une amende, jusqu'à une centaine d'euros... Pour ces élections, chaque équipe recevra la note entre le premier et le second tour.