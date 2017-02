Présidentielle : certains militants socialistes trouvent que la campagne tarde à démarrer en Côte-d'Or

En Côte-d'Or, des militants socialistes demandent à avoir accès au matériel (tracts et affiches), afin de pouvoir commencer la campagne présidentielle de leur candidat, Benoît Hamon. Ils regrettent que la Fédération départemental du PS soit si lente à mettre en place le dispositif.

Certains militants socialistes s'impatientent en Côte-d'Or. À deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, ils n'ont toujours pas commencé à faire campagne pour Benoît Hamon, le candidat investi par la Belle Alliance Populaire (le Parti socialiste (PS), l’Union des démocrates et des écologistes (UDE), le Front démocrate et les Écologistes). Ce n'est pas normal, selon eux.

"Rien n'est organisé !"

Catherine Lancelle, militante depuis dix ans, explique : "il y a un problème en Côte-d'Or. Pour la campagne de François Hollande (ndlr. en 2012), les choses étaient en place, tout était orchestré : les tracts et les affiches étaient distribués par bureau et calibrés. Là, rien n'est organisé. Donc il n'y a pas de campagne pour Benoît Hamon en Côte-d'Or. On n'a même pas vu le matériel, on ne nous explique pas ! Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucune espèce de volonté de voir Benoît Hamon, élu Président de la République. Ça semble évident. À moins de huit semaines de l'échéance, c'est quand même décider qu'on n'a pas envie de gagner".

Selon cette militante dijonnaise, 200 personnes se seraient portés bénévoles pour participer à la campagne du candidat, en Côte-d'Or.

17.000€ pour la campagne de Benoît Hamon en Côte-d'Or

Pour Michel Neugnot, premier secrétaire départemental du PS, il n'y a pas de problème : "naturellement, l'ambiance est bonne ! J'ai fait une réunion avec tous les secrétaires de section, il y a 15 jours. Samedi, nous avons programmé la structure commandée par l'équipe nationale pour lancer la campagne. Nous avons prévu des réunions dans toutes les communes où il y avait un bureau de vote pendant la primaire. Ces réunions auront lieu les 10, 11 et 12 mars prochain. J'ai été en contact avec l'équipe de Benoît Hamon, j'espère que nous aurons du matériel pour remettre à chacun le nécessaire pour qu'ils rentrent en campagne".

Michel Neugnot a eu la confirmation lundi : la Fédération de Côte-d'Or du Parti Socialiste disposera de 17.000€ pour organiser la campagne de Benoît Hamon dans le département.

Certains militants affirment que des tracts et des affiches pour la campagne d'Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, auraient été réceptionnés au siège du Parti socialiste en Côte-d'Or à Dijon, la semaine dernière. Michel Neugnot dément formellement : "c'est complètement faux".