Présidentielle : ces maires mayennais qui soutiennent des candidats qui ont peu de chance

Il ne reste que quelques jours avant la clôture des parrainages pour les candidats à l'élection présidentielle, jusqu'au vendredi 17 mars. En Mayenne, beaucoup d'élus soutiennent les poids lourds, mais d'autres font des choix plus atypiques.

Ludovic Pennel parle d'un choix démocratique plus que politique. Voilà comment le maire du Buret, environ 300 habitants dans le sud-Mayenne, justifie son parrainage à Jean Lassalle, le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Lui qui est connu pour avoir marché 5 000 km en 2013 pour aller à la rencontre des Français. "C'est un candidat qui avait un potentiel de parrainages importants par rapport à d'autres petits candidats, explique Ludovic Pennel. Il a quand même une certaine reconnaissance donc l'aider à être candidat, et après laisser le choix aux Français de pouvoir voter pour un homme de conviction, je trouvais ça important". Sa volonté : donner une voix, dit-il, à un candidat qui n'aura pas les 500 signatures, "et qui ne sera sûrement pas au 2nd tour!".

"Je le soutiens parce qu'il m'a fait rire"

Mais attention, le parrainage ne veut pas dire que l'édile soutient son programme. "Mais ça ne reflète pas mon opinion personnelle. Il dit des choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord. Il rentre dans le moule assez uniforme, moi je ne voulais pas soutenir les extrêmes", explique-t-il. Sa première idée pour le soutenir est même insolite. "J'ai reçu plein de courriers, de programmes que je n'ai pas lus, mais j'ai choisi Jean Lassalle parce que je l'ai écouté une fois à la radio et qu'il était drôle", sourit-il.

En Mayenne, à la dernière semaine de parrainage, Emmanuel Macron (En Marche) et François Fillon (LR) sont en tête des soutiens. Pas loin on trouve François Asselineau (UPR) et Jean-Luc Mélenchon (la France insoumise). Mais en bas de liste, on trouve des choix plus atypiques comme Didier Tauzin, soutenu par Jean-François Lassalle (Grez-en-Bouère) ou Alexandre Jardin, parrainé par Eric Transon, maire de Saint-Germain-d'Anxure. _"Les politiques ne sont plus entendus, il faut de nouvelles idées, mettre le citoyen au coeur de la politique. Cela ferait du bien à notre démocratie"explique ce dernier*.

