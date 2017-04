Présidentielle : ces usages insolites (et parfois absurdes) du palais de l'Elysée

Pourquoi n'y a-t-il pas de fève dans la galette des rois de l’Élysée ? Le Président de la République peut-il nommer son fils Premier ministre ? Faut-il mettre un timbre sur l'enveloppe quand on lui écrit ? Les réponses se trouvent dans le livre "Président, mode d'emploi" de Paul de Vaublanc.

Dans son livre "Président, mode d'emploi" (Bréal), le juriste Paul de Vaublanc recense une foule de faits historiques loufoques et d’anecdotes souvent méconnues autour de la fonction de Président de la République. Morceaux choisis.

Faut-il forcément arriver en tête au premier tour pour être présent au second ?

La logique veut que ce soient les deux premiers qui soient qualifiés, sauf que rien dans les textes n’interdit à l’un des deux candidats les mieux placés de se désister au profit du troisième. Dans les faits, ceci ne s’est jamais produit ; même si en 1995, la rumeur avait couru disant que si les deux candidats issus du RPR, Edouard Balladur et Jacques Chirac, étaient qualifiés pour le second tour, il pourrait y avoir désistement pour éviter ce duel fratricide.

Un maire peut-il refuser d’accrocher la photo officielle du Président dans son bureau ?

Rien ne l’y oblige dans les textes. C’est un usage. Aucune sanction administrative ou pénale n’est prévue pour un élu qui refuserait de suivre cette coutume républicaine. En revanche, depuis 2013, la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen doivent être apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat.

Le Président peut-il nommer l’un de ses enfants comme Premier ministre ?

Rien ne l’interdit, du moins juridiquement, car politiquement c’est autre chose. Aucune condition d’âge ou de nationalité n’est prévue, ni même de délai minimum pour procéder à cette nomination. En théorie, le Président peut donc nommer son fils ou sa femme Premier ministre.

Peut-on demander au Président d’être le parrain de son enfant ?

C’est un usage qui s’est perdu, mais qui a existé. Il s’agit d’une mesure qui visait à soutenir la natalité : les parents de treize enfants pouvaient demander que le petit dernier soit le filleul du Président de la République. De Gaulle l’a pratiqué, allant jusqu’à offrir une timbale et une cuiller en argent massif à l’enfant. En Sarthe, il y a un exemple en 1938, à Saint Rémy de Sillé. Le Président de l’époque, Albert Lebrun, s’était fait représenter par le député. Aujourd’hui perdure la remise de la médaille de la famille par le chef de l’Etat.

Faut-il mettre un timbre sur l’enveloppe quand on écrit au Président de la République ?

Le code des Postes est très clair sur ce point : c’est gratuit ! On peut envoyer la lettre sans timbre. Dans ce cas, l’Etat rembourse le manque à gagner à La Poste. Le service de la correspondance présidentielle emploie environ 80 personnes. Entre 2008 et 2011, le Président a ainsi reçu en moyenne 242 000 courriers par an !

Pourquoi n’y a-t-il pas de fève dans la galette des rois de l’Élysée ?

Chaque année en janvier, une galette des rois est dégustée au palais de l’Élysée, selon une tradition introduite par Valéry Giscard d’Estaing en 1975. Sauf que cette galette de près de 30 kilos pour plus d’un mètre de diamètre ne contient aucune fève, à la demande du protocole de l’Élysée : ni fève, ni couronne d’ailleurs, car on ne peut introniser un roi au sein de la présidence de la République.