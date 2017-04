Présidentielle : Christian Estrosi veut exclure ceux qui ne font pas barrage au FN

Christian Estrosi, le président de la région PACA a écrit une lettre ouverte à Laurent Wauquiez, François Baroin et Christian Jacob. Il leur demande d'exclure les membre du parti LR qui ne feraient pas barrage au FN au second tour de la présidentielle.

Exclure ceux qui ne font pas barrage au FN, c'est ce que demande Christian Estrosi aux chefs de file du parti Les Républicains. Dans une lettre ouverte à Laurent Wauquiez (vice-président du parti), François Baroin (en charge des législatives) et Christian Jacob (chef de groupe à l'Assemblée Nationale), le président de la région PACA demande à ce que les membres du parti soient très clairs dans leurs consignes de vote pour le second tour. Et qu'ils appellent donc à voter contre Marine Le Pen.

En tolérant un rapprochement ac #FN, ce sont nos valeurs que ns excluons. Lettre ouverte à @laurentwauquiez @francoisbaroin Christian Jacob pic.twitter.com/e66Ly9VOVC — Christian Estrosi (@cestrosi) April 25, 2017

Tradition Gaulliste

Pour Christian Estrosi, il en va de la tradition Gaulliste de faire barrage à l'extrême droite. C'est pour quoi il demande l'exclusion de Françoise Hostalier, ancienne député LR du Nord qui appelle à voter Marine Le Pen. Mais plus intéressant encore, il veut aussi exclure des membres du groupe "Sens commun", proche de la "manif pour tous". Alors que eux, n'invitent qu'à s'abstenir ou à voter blanc le 7 mai prochain.

Rapprochement avec Emmanuel Macron?

Une prise de position qui interroge. Même si Christian Estrosi ne demande pas spécifiquement à tous les membres LR d'appeler à voter Emmanuel Macron, le rapprochement engagé par le président de la région PACA est assez visible. Surtout après cette rencontre surprise, entre Christian Estrosi et Emmanuel Macron, à Marseille, avant le premier tour de l'élection. Sans oublier le manque d'enthousiasme du président de la région pour la campagne de François Fillon :