Présidentielle : Christiane Taubira demande aux maires de la parrainer au nom du "débat démocratique"

Dans une lettre adressée aux maires de France, dont l'AFP s'est procuré une copie ce mercredi, Christiane Taubira demande aux élus de la parrainer, au nom du "débat démocratique", débat qui serait sinon "amputé de la parole d'une femme d'Etat, libre des partis". Début février, la candidate à l'élection présidentielle affirmait pourtant n'avoir "aucune inquiétude" sur l'obtention des 500 parrainages requis par le Conseil constitutionnel.

"Comme vous le savez, la collecte des 500 signatures est, plus que jamais, difficile pour de nombreux candidats", écrit la candidate, qui n'a pour l'instant que 73 parrainages sur les 500 nécessaires.

Parallèlement, ce mercredi soir, une vingtaine de membres des Comités Taubira ont manifesté silencieusement, sparadrap noir sur la bouche et immobiles, devant le Conseil constitutionnel à Paris, pour réclamer que les élus parrainent leur candidate, avec des affiches indiquant "392.738 votants. Où sont nos parrainages ?". Ces affiches font référence au vote de la primaire populaire, une initiative citoyenne dont Christiane Taubira est sortie victorieuse, fin janvier.

Votre parrainage ne constitue pas nécessairement un soutien à mon projet, mais il reste indispensable à ma candidature

"Notre vote est ignoré, l'expression citoyenne est piétinée, la démocratie est muselée", a lu une militante, affirmant qu'ils étaient "des millions à attendre que les candidats de gauche et de l'écologie se rassemblent avec Christiane Taubira".

Dans sa lettre aux maires, Christiane Taubira fait "solennellement appel" aux maires : "Si, comme vous le savez, votre parrainage ne constitue pas nécessairement un soutien à mon projet, il reste indispensable à ma candidature. Vous détenez la clef du débat démocratique pour l'élection présidentielle. Je compte sur vous", plaide-t-elle. "Ma candidature, pourtant acquise au terme d'un vote ayant mobilisé (près de) 400.000 personnes, risque d'être entravée du fait de manoeuvres politiciennes ou d'intimidation", affirme-t-elle encore.

Mardi soir, elle a de nouveau accusé le Parti socialiste d'être à la manoeuvre. "Il arrive toujours un moment où [...] le patron du Parti socialiste siffle la fin de la liberté du Parti radical" de gauche, qui a annoncé lundi son "retrait" de sa campagne, a-t-elle déclaré sur LCI. Le patron du PS Olivier Faure a immédiatement démenti sur Twitter : "Le patron du Parti socialiste ne siffle personne. Chacun est libre de ses engagements. Pas de faux procès entre nous".

Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et notamment en charge de la recherche des parrainages pour la campagne de la candidate socialiste Anne Hidalgo, s'est dit mercredi "navré de voir cette attitude" : "Moi je m'occupe d'appeler les maires, de les convaincre, mais entre convaincre et contraindre, il y a une différence. Je ne vois pas comment on pourrait leur interdire quoi que ce soit", a-t-il insisté auprès de l'AFP. Quant au PRG, "ça prouve surtout qu'il y a eu des discussions internes" sur le soutien à apporter ou non à la candidate, a-t-il ajouté.