Présidentielle : Christophe Ferrari se range derrière la Primaire Populaire et salue le "courage" de Taubira

Après avoir soutenu Arnaud Montebourg, le président Grenoble-Alpes métropole Christophe Ferrari annonce son ralliement au principe de la Primaire populaire. Le scrutin, prévu à la fin du mois, devrait sauf surprise introniser Christiane Taubira.

La Primaire populaire continue de faire des émules. Selon les organisateurs de cette initiative citoyenne, plus de 300 000 personnes se sont déjà inscrites pour participer au vote, fin janvier. Et l'un d'eux n'est autre que le président de Grenoble-Alpes métropole, Christophe Ferrari. Il annonce sur France Bleu Isère son ralliement à la Primaire populaire, qui pourrait investir à la fin janvier Christiane Taubira. "Une femme exceptionnelle" salue le président de la métropole de Grenoble.

France Bleu Isère : Par le passé, vous aviez soutenu Arnaud Montebourg. Il a renoncé officiellement hier. La gauche est éclatée, il y a plusieurs candidats. Qui allez-vous soutenir ?

Christophe Ferrari : En fait, cela nous montre que les thèmes de Montebourg sont extrêmement populaires, il a été très avant-gardiste sur des sujets de souveraineté économique, la nécessité de réindustrialisation. Mais ça ne suffit pas pour être fort dans les sondages pour la présidentielle. La gauche est atomisée, tous les candidats sont entre 2 et 10%. Cela veut dire que personne n'a la légitimité suffisante.

Moi, j'invite véritablement l'ensemble de ces leaders à réfléchir à une candidature unique. Je ne veux pas que l'on voit passer les trains et qu'on ait à choisir, de nouveau, entre la droite, la droite extrême ou les libéraux avec Emmanuel Macron, dont je rappelle qu'aujourd'hui, il nous annonce notamment pour l'université - un sujet qui me touche - une augmentation massive des droits d'inscription et finalement, une espèce d'abandon de la gratuité de l'accès à l'université. Donc, la gauche a une responsabilité historique de se réunir et moi, j'irai évidemment vers la primaire populaire et le choix qui en découlera. Je voterai pour cette primaire et j'invite évidemment toutes celles et ceux de gauche qui ont envie de ne pas être les spectateurs de la présidentielle, à s'inscrire et à voter.

Christiane Taubira est en tête des intentions de vote de cette primaire populaire. Ça vous semble une bonne candidate ?

Moi, je trouve que Christiane Taubira est une femme exceptionnelle dans son parcours politique, j'ai énormément d'estime pour elle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle représente une solution. Merci à elle d'avoir mis un coup de pied dans tout ça. Je trouve qu'une femme qui met un coup de pied dans cet univers assez masculin - comme d'ailleurs Anne Hidalgo - c'est une bonne chose. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, comme Yannick Jadot ou Fabien Roussel ne peuvent pas rester sourds et ne pas entendre ça, sauf s'ils sont là uniquement pour défendre leur propre boutique, ce que je trouve contraire aux idéaux de la gauche.

Une grève des professeurs est encore prévue aujourd'hui, la deuxième en une semaine. Après l'épisode Ibiza, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, doit-il démissionner ?

Moi, je trouve qu'au delà du sujet Ibiza, etc... ce qui a été le plus scandaleux, c'est d'apprendre tout simplement les protocoles la veille de la rentrée dans un journal du soir payant. Moi, je trouve ça inacceptable. Je trouve que cette séquence-là n'est pas acceptable et il faut sans doute qu'il y ait des signes qui soient montrés. Je pense qu'effectivement, Mr. Blanckaert ne peut pas rester. Je dirais la nécessaire apaisement. Je pense que ça mériterait un signe fort.