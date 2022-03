Présidentielle : Claire Desmares soutien de Yannick Jadot "le candidat de la transition énergétique"

Du lundi 21 mars au jeudi 7 avril, France Bleu Armorique reçoit les candidats à la présidentielle ou leurs soutiens en Bretagne. Deuxième invitée : Claire Desmares, Conseillère régionale de Bretagne et soutien de Yannick Jadot d'Europe Ecologie Les Verts.

Le premier tour de la Présidentielle aura lieu le 10 avril prochain. A cette occasion, France Bleu Armorique donne la parole aux candidats ou à leurs soutiens en Bretagne.

Ce mercredi, c'est Claire Desmares, conseillère régionale EELV de Bretagne et soutien de Yannick Jadot qui répond aux questions de France Bleu Armorique.

Parlons du programme de votre candidat Yannick Jadot. Un programme qui veut changer "la France pour vivre mieux". Qu'est ce que cela veut dire? Quelle serait sa priorité s'il est élu?

Claire Desmares : "S'il fallait donner une priorité, je pense que dans le contexte actuel, c'est la question de la transition énergétique et de l'autonomie énergétique qui est un enjeu qu'on sait essentiel, mais qu'on voit stratégique. Yannick Jadot propose notamment un grand plan d'investissement de 10 milliards d'euros par an pour l'isolation des logements parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup du mix énergétique, de l'hypothèse d'un grand parc nucléaire proposé par Emmanuel Macron, alors que l'on sait que depuis vingt ans, on n'a pas su produire une centrale qui marche correctement. C'est donc une prise de risque très élevée sur les dix/quinze années à venir qui seront des années stratégiques, alors qu'économiser l'énergie, on peut le faire maintenant. Cela crée des emplois locaux non délocalisables. Cela améliore la qualité de vie des gens simplement au quotidien. Isoler un logement, c'est plus de 700 euros d'économies par an pour un ménage. Et puis, dire aux gens aujourd'hui, que par solidarité ou pour limiter les importations de gaz, on pourrait baisser la température chez soi alors qu'il y a 3 millions et demi de ménages qui sont en précarité énergétique et qui ne vivent pas dans un habitat confortable. C'est simplement absurde. La question aujourd'hui, évidemment, c'est de limiter le gaspillage partout où c'est possible. Mais c'est aussi et surtout d'avoir un grand plan d'isolation qui permet aux plus précaires d'avoir zéro reste à charge et qui, pour des artisans locaux, va garantir de l'emploi et des chantiers dans les années qui viennent".

Pour l'énergie en général, en France, on se passe du nucléaire. C'est ce que veut votre candidat Yannick Jadot?

Claire Desmares : "Ce que l'on veut, nous, c'est la sortie du nucléaire à terme. Alors bien sûr que cela ne se fait pas en claquant des doigts. Mais c'est se dire aujourd'hui que, si on doit investir, mettre des milliards d'euros sur la table, c'est pour des énergies qui sont vertes, qui sont durables, qui créent des filières ici en France et qui ne dépendent pas de l'uranium qu'on importera du Kazakhstan ou du Niger".

Parlons maintenant de ma France 2022, la grande consultation menée par France Bleu, France 3 et la plateforme make.org pour élaborer un agenda citoyen en vue de la présidentielle. La première des douze priorités qui en ressort, c'est une demande d'exemplarité des élus, la limitation aussi de leurs avantages. Qu'avez vous à leur répondre au nom de votre candidat Yannick Jadot?

Claire Desmares : "Je pense que c'est un enjeu très fort et ce n'est pas un hasard que cette question sorte après la crise de gilets jaunes. Il y avait eu ces cahiers de doléances. D'ailleurs, on se demande où ils sont passés. Emmanuel Macron n'en a rien fait. Pas beaucoup plus d'ailleurs que la Convention citoyenne sur le climat. Et tout de suite, il y avait cette question du rôle de l'élu, du rôle de l'assemblée qui était sorti et qui a été complètement oublié. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui qu'on se repose la question du rapport à la démocratie et du contrat social. La proposition de Yannick Jadot, c'est une convention citoyenne pour le renouveau démocratique. Il y a beaucoup de propositions qui ressortent de la France 2022 qui seront mis à l'étude. Je pense notamment à la question du casier judiciaire vierge est une forte demande et elle est extrêmement légitime. Il y a la question de l'arrêt du mandat quand on est condamné".

L'important est de rétablir la confiance?

Claire Desmares : "C'est probablement la probité et la confiance. C'est essentiel. Il faut limiter le cumul des mandats. Il faut plafonner les indemnités parce qu'il ne faut pas qu'on voit l'élu comme un statut de notable, qu'on va garder toute la vie. Je pense qu'il faut aussi plus de turn over, que les gens soient amenés dans leur vie à prendre un mandat, puis à repartir dans la vie active, cela permettra de rapprocher les élus de leurs citoyens et des citoyennes. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de justice d'exception. C'est très important, la Cour de justice de la République. L'immunité parlementaire, ça choque et c'est normal. Et puis, il y a la manière dont fonctionnent les institutions. Par exemple, les votes de nuit, sans quorum, les gens ne le comprennent pas".

Vos derniers arguments pour convaincre en Bretagne de voter Yannick Jadot le 10 avril?

Claire Desmares : "La Bretagne et Jadot, c'est une longue histoire parce qu'il a été élu ici et qu'il connaît très bien les problématiques. Il a été avec nous sur de tous les combats : sur Notre-Dame-des-Landes, la centrale à gaz de Landivisiau, les algues vertes. On est un territoire vigie du changement climatique avec nos milliers de kilomètres de côtes. Et en fait, l'enjeu pour nous, c'est à la fois de limiter le changement climatique pour ne pas le prendre de plein fouet, mais aussi d'être capable de s'adapter, et le seul programme qui permet à la fois de limiter le changement climatique et de s'y adapter, c'est celui de Yannick Jadot. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à nous rejoindre, notamment pour le grand meeting de Yannick aura lieu dimanche à Paris.