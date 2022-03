Présidentielle : commande publique, baisse de la TVA, les mesures de Yannick Jadot pour "acheter Français"

Invité de Ma France, présentée par Wendy Bouchard sur France Bleu ce vendredi, Yannick Jadot a développé plusieurs mesures de son programme pour favoriser la consommation de produits français. Depuis le salon du Made in France qui se tient actuellement à Bordeaux, le candidat d'Europe - Ecologie Les Verts a notamment déclaré que cela passerait tout d'abord par la commande publique.

"Dans notre pays pays, c'est très puissant, cela représente 8% du produit intérieur brut. Il faut donc que l'Etat favorise les entreprises françaises, les entreprises locales. Les Etats-Unis sont les spécialistes pour favoriser leurs entreprises locales. C'est ce que ce gouvernement et les précédents, ainsi que l'Union européenne refusent de faire. C'est ce que nous porterons aujourd'hui, y compris dans ce contexte politique de reconquête de souveraineté", a déclaré le candidat des Verts.

Une TVA moins élevée pour les produits locaux et qui respectent l'environnement

Yannick Jadot entend faire évoluer la TVA. Il souhaite que cette taxe soit moins élevée pour les produits fabriqués localement et qui respectent l'environnement. "Il faut, par exemple, qu'un yaourt qui fait 4.000 km, soit plus taxé que celui qui en a fait 23", indique-t-il. Le candidat veut également baisser la TVA sur les produits qui sont réparables. "Il faut favoriser la réparation parce qu'on a des compétences pour le faire. La durabilité, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le social", insiste le candidat EELV.

Yannick Jadot a également dans son viseur l'obsolescence programmée. Il a critiqué ces produits qu'il faut changer "tous les six mois ou un an" comme les smartphones et leurs accessoires. "Il y a aussi des produits électroménagers qui sont produits de l'autre côté de la planète avec une petite pièce qui va sauter au bout de cinq ou six ans pour que vous soyez contraint de le remplacer, ou sinon c'est le téléviseur. Il faut mettre de la réparation, de l'extension de garantie et ça favorisera les entreprises françaises si on joue toujours plus la qualité", a plaidé le candidat des Verts.