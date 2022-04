Présidentielle : comment les deux candidats se positionnent sur les grands sujets en Midi-Pyrénées

Aéronautique, zone à faibles émissions, grands projets de transports en commun (autoroute, LGV), agriculture, recherche, sont autant de sujets de premier plan dans la grande région toulousaine et autant de sujets de divergences entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Décryptage.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent ce dimanche 24 avril, au second tour de la présidentielle. Alors qu'il avait conclu sa campagne 2017 dans le Tarn, le Président sortant n'est pas pour l'instant venu dans la grande région toulousaine, ses ministres Roselyne Bachelot et Eric Dupond-Moretti sont venus faire campagne pour lui ce mardi 19 avril. Quant à la patronne du Rassemblement national, elle aura fait l'impasse sur l'ex région Midi-Pyrénées pendant sa campagne. En revanche, elle est venue à Trèbes et Carcassonne (Aude) en janvier dernier.

Les deux candidats ont deux visions économiques et sociales assez opposées, voici ce qu'ils proposent ou pensent, à propos des grands enjeux de l'aire d'influence toulousaine.

Aéronautique

Pendant et après la crise sanitaire, le gouvernement n'a eu de cesse de communiquer sur les plans d'aide à l'égard de l'aéronautique, filière ultra-stratégique qui emploie plus 60.000 de personnes en Occitanie. En l'occurrence, avec le Covid, la filière a bénéficié d'un plan dédié de 15 milliards d'euros. Et l'idée d'Emmanuel Macron est claire pour un second mandat, il veut continuer à investir pour devenir leader de l’hydrogène vert, produire des millions de véhicules électriques et hybrides, et le premier avion bas carbone.

Sans évoquer directement l'aviation ou l'aéronautique dans son programme, Marine Le Pen, elle se place plus en candidate des petites entreprises face aux gros donneurs d'ordre et sous-traitant de rang 1 que sont Airbus, Safran, Dassault, Daher, etc. Ayant bien en tête que les petits sous-traitants ont bien plus souffert du Covid que les grands groupes, elle met en avant ses idées en matière de soutien de TPE et de PME tous secteurs confondus comme en matière fiscale, la suppression de la cotisation foncière des entreprises (CFE). À noter que Marine Le Pen avait été une des rares, avec Arnaud Montebourg, à s'émouvoir en 2019 du rachat de Latécoère par un fond américain. Aujourd'hui, après un plan social et 200 suppressions de postes, le spécialiste des aérostructures et des systèmes d’interconnexion est toujours déficitaire, mais poursuit sa politique de rachat d'autres entreprises.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient venus au dernier Salon du Bourget, en juin 2019.

Recherche et étudiants

Deuxième métropole universitaire française, Toulouse accueille près de 130.000 étudiants. C'est aussi un bastion de chercheurs : 17.000 emplois dans la recherche, une centaine de laboratoires publics dans la Métropole Toulousaine.

La question de la recherche a été théorisée dans les deux programmes, a minima. D'ailleurs, la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI), s'est exprimée ces jours-ci pour "regretter profondément, qu’au regard des enjeux actuels, l’enseignement supérieur n’ait occupé qu'une place mineure dans les débats depuis le début de la campagne présidentielle". La CDEFI se dit en désaccord avec le projet de Marine Le Pen, tout comme France Universités qui regroupe deux millions d’étudiants, 200 000 personnels et 3 000 laboratoires de recherche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



À mi-chemin entre le bilan et la projection, Emmanuel Macron se targue d'avoir réinvesti dans la recherche notamment via la loi de programmation, 25 milliards d’euros pour la recherche publique pour les 10 ans à venir. Depuis 2017, le budget de l’Enseignement supérieur a augmenté de 11%. Son équipe rappelle aussi à leur actif la création du repas à un euro dans les restaurants universitaires pour les étudiants boursiers ou en situation de précarité, la possibilité aussi pour les étudiants d'avoir trois consultations chez un psychologue prises en charge à travers le dispositif du chèque psy.

Avec une doxa plus vague, Marine Le Pen s'appuie de son côté sur sa notion d’État stratège et de fonds souverain français. Chaque Français pourrait placer son épargne dans ce fond avec une garantie de rémunération d’au moins 2 %. Il sera destiné à l’investissement, dans l’économie français mais également dans des actifs stratégiques. Et ce fonds servirait à "redonner à la recherche fondamentale, à la recherche-développement et à l’innovation les moyens humains et matériels qui permettront de replacer la France dans le peloton de tête des grandes nations technologiques". Plus claire sur la question des étudiants, elle évoque l'idée de soulager financièrement les familles d'étudiants en mettant en place un complément salarial sous condition de réussite aux examens aux étudiants qui travaillent pendant leurs études, ainsi que la gratuité des transports aux heures creuses pour les 18-25 ans.

Transports

ZFE, Zone à faibles émissions

La Zone à Faible Emissions a été mise en place le 1er mars dernier à Toulouse. Les véhicules les plus polluants sont chassés du centre-ville et d'une partie de la rocade. Cette mesure concerne d'abord et uniquement les camions et utilitaires classés Crit'Air 5. Progressivement, elle concernera les Crit'Air 4 et 3. Emmanuel Macron ne peut qu'y être favorable, c'est son gouvernement qui l'a voulue pour toutes les grandes métropoles de France, à travers la loi LOM. À l'inverse, Marine Le Pen est sans ambiguïté contre les ZFE qu'elle veut abroger. Elle considère, comme Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, que les ZFE constituent une forme de "discrimination sociale", ne désavantageant que les plus modestes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Autoroute A69 entre Toulouse et Castres

C'est le prochain grand chantier entre Toulouse et Castres, cette autoroute de 60 kilomètres qui mettra les deux villes à 45 minutes au lieu d'1h15 aujourd'hui. Le chantier doit démarrer l'année prochaine. Là encore, le gouvernement a largement œuvré pour que l'ouvrage, serpent de mer régional, soit lancé. En septembre à Castres, Jean Castex lançait "je viens réparer une injustice en donnant une impulsion décisive. Une étape majeure et irrémédiable pour la réalisation de ce projet va être franchie".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les deux candidats se rejoignent sur ce point, le Rassemblement National est lui aussi un défenseur de l'A69. Là où ils se distinguent, c'est sur la notion de renationalisation des autoroutes voulue par la présidente du parti nationaliste, avec le levier du fonds souverain français évoqué plus haut qui permettrait de "replacer les sociétés d’autoroutes dans les mains de la puissance publique, de manière que le fruit des investissements consentis soit rétrocédé aux Français". Elle souhaite baisser les péages autoroutiers de 15%.

LGV Toulouse- Bordeaux

Pas de dissensions sur ce point entre les deux candidats. Le premier quinquennat de Macron aura été celui de l'officialisation de l'enveloppe de l'Etat dans ce projet titanesque dont les travaux doivent démarrer en 2024. Depuis 2017, trois nouvelles lignes à grande vitesse ont été lancées : Bordeaux-Toulouse, Montpellier- Perpignan, Marseille-Nice, en plus de l’accélération de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Marine Le Pen aussi défend la LGV, elle est plus globalement favorable au désenclavement des territoires, et le groupe RN à la Région Occitanie a toujours voté en faveur de cette ligne qui reliera en 2032 les deux capitales du Sud-Ouest en une heure, contre deux aujourd'hui.

Viticulture/Agriculture

60.000 exploitations agricoles en Occitanie, plus de 90.000 emplois, 270.000 hectares de vignes, 750.000 ha de céréales : l'agriculture intéresse les électeurs occitans au premier chef.

Emmanuel Macron se félicite par exemple d'avoir mieux payé les agriculteurs. Leur retraite aussi est assurée, "avec un minimum de 1.035 euros par mois, contre 855 en moyenne auparavant" précise le programme Avec Vous. Il prévoit notamment une loi d’orientation et d’avenir pour assurer l’installation des jeunes agriculteurs. Le président-candidat veut aussi réduire les impôts de production qui pèsent sur l’industrie et l’agriculture, notamment en supprimant la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) pour toutes les entreprises. Sujet hautement présent en Occitanie, les saisonniers agricoles, le parti présidentiel souhaite prolonger les exonérations de charges patronales pour les saisonniers, dit "TODE".

Marine Le Pen candidate à l’élection présidentielle en visite à la foire agricole de Poussay dans les Vosges © Radio France - Léo Limon

Voilà un thème de prédilection pour Marine Le Pen qui y consacre un large paragraphe dans son programme. Toujours en guerre contre les contraintes européennes, l'ancienne députée à Strasbourg milite pour la lutte contre les importations frauduleuses, sujet cher aux producteurs de kiwis, d'abricots et aux vignerons occitans. "Les mécanismes européens de lutte contre ces fraudes sont peu satisfaisants (...) je souhaite que notre pays se dote des moyens de contrôler la qualité des produits proposés à la consommation et qu’en cas de manquements graves, des sanctions soient prises à l’encontre des pays à l’origine de ces comportements frauduleux." Par ailleurs, cela intéressera les producteurs de céréales en Occitanie, le RN entend créer de nouvelles aides nationales destinées à relancer les filières "les plus menacées, comme l’élevage et les protéines végétales", autrement dit les céréales et les légumineuses (lentilles, haricots, pois), une filière porteuse dans le région.

Chasse

80.000 chasseurs en Midi-Pyrénées, le sujet est sulfureux, il compte aussi beaucoup dans un territoire très attaché à cette tradition. Les fédérations de Haute-Garonne, du Tarn et du Gers comptent chacune plus de 12 à 13.000 adhérents.

Emmanuel Macron s'est bien gardé d'évoquer ce thème dans les 13 pages de son programme restreint. Mais la communauté se souvient qu'il est le Président de la République qui a autorisé des chasses traditionnelles d'oiseaux même si le Conseil d'Etat a suspendu ces autorisations. il est surtout celui qui a divisé par deux le prix du permis de chasse. Dans un entretien au Parisien fin mars, le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen soutient officiellement Emmanuel Macron et appelle à faire barrage à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, jugés trop proches des courants animalistes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La candidate du RN Marine Le Pen ne veut pourtant pas interdire la chasse. En février dernier sur RTL, elle expliquait que la chasse était "une nécessité en même temps qu'un loisir". Celle qui est connue pour son amour des chats et sa sensibilité au bien-être animal se dit heurtée par les chasses traditionnelles et la chasse à courre mais elle souhaite maintenir cette "tradition ancestrale".