Présidentielle : entre 2017 et 2022 Marine Le Pen gagne du terrain dans les Alpes Maritimes

Emmanuel Macron est réélu président de la république avec 58% des suffrages. Dans le département des Alpes-Maritimes, le score est beaucoup plus serré car le président sortant n'obtient que 50,13% contre 49,87% pour Martine Le Pen. Il y a 27,89% d'abstention. En 2017, Emmanuel Macron avait rassemblé 55,35% des voix et Marine Le Pen 44,65%.

Nice :

C'est aussi Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 55,39 % et 44% pour Marine Le Pen. Le président sortant perd du terrain par rapport à 2017 où il avait rassemblé 60,15% des votes contre 39,85% pour Le Pen.

Cannes :

52,6% des votants se sont prononcés pour Emmanuel Macron et 47,3% pour Marine Le Pen. En 2017, le président sortant rassemblait 57,80% des votants contre 42,20% pour sa concurrente.

Antibes :

Emmanuel Macron est toujours en tête avec 54% des voix. En 2017, il était à 59,3% contre 42,20 pour Marine Le Pen.

Cagnes sur Mer :

Cagnes sur Mer est une des villes des Alpes Maritimes gagnées par le RN. 51% des voix reviennent à Marine Le Pen contre 47,9% en 2017.

Saint-Laurent-du-Var :

Le Rassemblement National conforte son assise. Déjà arrivé en tête en 2017 avec 52,65% des voix, en 2022 elle arrive à 57%.

Menton :

La encore Marine Le Pen était déjà arrivée en tête en 2017, avec 51,23% des voix. Elle conforte encore plus sa position de force. En 2022, 56% des suffrages lui reviennent.

Grasse :

Largement dominé par Emmanuel Macron en 2017 avec 56,9% pour le candidat LREM et 43,05% pour Marine Le Pen. En 2022, le président sortant perd du terrain et est toujours en tête mais avec seulement 50,9% des voix.

La Trinité :

Dans cet ancien fief de la gauche, le RN gagne encore et toujours plus de place. En 2017 il était à 59% et passe en 2022 à 62,11%.

Saint Martin de Vésubie :

Dans le fief d'Eric Ciotti, le vote RN est de plus en plus fort au fil des élections présidentielles. En 2017 il réunissait 52% des voix. En 2022, il passe à 59%.