Présidentielle: comment ont voté les Manchois?

379 129 électeurs manchois étaient appelés aux urnes à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 23 avril. Des Manchois qui ont placé en tête Emmanuel Macron mais ont préféré François Fillon à Marine Le Pen.

Dans un contexte de participation plutôt élevée (81,48%), Emmanuel Macron est sorti vainqueur hier du premier tour de la présidentielle dans la Manche. Le candidat d'En Marche a totalisé 24,85% des suffrages exprimés. Il réalise des scores importants dans les principales villes du département (29,99% à Saint-Lô, 29,27% à Coutances, 27,83% à Avranches). Il totalise même 36,7% des voix à Agneaux. Derrière lui, c'est François Fillon que les Manchois ont choisi, le créditant de 21,59% des voix. Le candidat Les Républicains qui réunit plus d'un quart des voix à Granville (25,06%) et à Avranches (25,22%) et qui est régulièrement au dessus de 20% des voix dans les campagnes.

Marine Le Pen fait le plein dans les petites communes

Une régularité qui lui permet de dépasser la candidate du Front National. Marine Le Pen qui rassemble 20,51% des voix. Elle réalise ses meilleurs scores dans les petites communes comme au Perron(42,86%) ou au Airel (42%). Marine Le Pen également régulièrement autour de 25% dans les gros bourgs ruraux comme Saint-Vaast-la-Hougue, Sainte-Mère Eglise ou encore Quettreville-sur-Sienne. Elle réalise même une percée à 33% à Flamanville. Jean-Luc Mélenchon est le 4e homme du scrutin dans la Manche. 16,99% des suffrages se sont portés sur sa candidature. Et sans surprise, c'est dans les villes qu'il réalise ses meilleurs scores, s'installant même en deuxième position à Saint-Lô et Cherbourg-en-Cotentin avec respectivement 19,42% et 23,13% des suffrages.

L'effondrement du candidat socialiste

Des scores qui empêchent le candidat socialiste de briller, y compris dans les fiefs électoraux de son parti.Benoît Hamon stoppé à seulement 6,4% des suffrages dans la Manche et qui grimpe péniblement à 9,39% à Saint-Lô et 9,54% sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin. Dans le département, les Manchois ont aussi accordé 5,68% des suffrages à Nicolas Dupont-Aignan, 1,38% à Philippe Poutou, 0,86% à Nathalie Arthaud, 0,84% à Jean Lassalle, 0,68% à François Asselineau et 0,21% à Jacques Cheminade.