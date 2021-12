Présidentielle : comment se déroule le congrès Les Républicains ?

Près de 140.000 adhérents des Républicains sont appelés à voter pour départager les cinq candidats à l'investiture LR en vue de la présidentielle 2022 : le patron des Hauts-de-France Xavier Bertrand (56 ans), son homologue d'Ile-de-France Valérie Pécresse (54 ans), l'ancien ministre et négociateur européen du Brexit Michel Barnier (70 ans), le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti (55 ans) et le médecin et maire de La Garenne-Colombes Philippe Juvin (57 ans). Le scrutin, qui doit durer quatre jours, s'annonce serré. Le vainqueur sera connu samedi.

Quatre jours de scrutin

Le premier des deux tours du scrutin électronique s'est ouvert à 08h00 et doit s'achever jeudi à 14h00. Les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix seront qualifiés pour le second tour qui aura lieu de vendredi 08h00 à samedi 14h00. Une conférence de presse suivra à chaque fois. Le vainqueur sera connu samedi à 14h30.

139.918 votants

139.918 personnes sont appelées à voter : des adhérents des Républicains à jour de leur cotisation au 16 novembre dernier. C'est très loin des quelque 4 millions d'électeurs de 2016, mais il s'agissait alors d'une primaire ouverte où chacun, moyennant 2 euros et une profession de foi, pouvait voter.

Toutefois, la perspective de cette primaire a fait pratiquement doubler le nombre des adhérents LR depuis fin septembre. Au 16 novembre, les Républicains avaient enregistré 148.862 adhésions. Après vérifications, 148.705 avaient été retenues pour constituer le corps électoral du Congrès LR. Mais malgré des relances, 8.787 personnes n'ont pas communiqué un numéro de téléphone mobile indispensable pour procéder aux opérations de vote électronique avec envoi d'un SMS contenant un mot de passe. Au final ce sont donc 139.918 adhérents qui peuvent participer au scrutin.

Vote sur Internet

Les adhérents sont invités à voter par voie électronique sur le site www.congres-republicains.fr mais la majorité des fédérations ont aussi un point de vote physique en soutien.

Le parti s'est efforcé de sécuriser le processus, confié à la plateforme Neovote : "Chaque électeur doit fournir un numéro de portable, une adresse mail et une adresse postale pour pouvoir voter", a rappelé le président de LR Christian Jacob.

Scrutin serré

Le vote s'annonce très ouvert, plusieurs candidats pouvant prétendre au second tour. "Il est impossible de dégager une tendance !", a confirmé un élu à l'AFP, tant les quatre "gros" candidats semblent tous en mesure d'accéder au second tour. "Michel Barnier, qui était parti très haut, a eu un creux après les débats, mais il a rempli de très belles salles en fin de campagne. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont pu, en leur parlant, raccrocher une partie des électeurs qui n'étaient pas acquis à leur cause" du fait de leur départ du parti, d'autant "qu'ils ont fait venir de nouveaux adhérents". Quant à Eric Ciotti, "il a fait une belle campagne, qu'il termine bien", assure ce bon connaisseur des arcanes du parti.

Quoiqu'il advienne, les cinq candidats se sont engagés, aux termes des statuts de LR, à "soutenir publiquement celui ou celle d'entre eux qui aura été désigné(e) par le Congrès" et à "prendre part à sa campagne électorale". Mais dans cette élection censée désigner le candidat de la droite et du centre, le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a d'ores et déjà prévenu : si Eric Ciotti est choisi, "ce sera sans l'UDI".