Présidentielle : "Continuons le combat", les soutiens de Yannick Jadot réunis à Nice

Jean Laurent Felizia et Caroline Roose à la réunion de soutien à Yannick Jadot

Les verts accélèrent la cadence. A près de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les soutiens de Yannick Jadot, le candidat écologiste, veulent plus que jamais se faire entendre. A Nice une nouvelle réunion était organisée vendredi 18 mars avec les responsables du parti dans les Alpes Maritimes et en PACA mais aussi avec des militants. Une cinquantaine de personnes étaient mobilisées.

"La perception que peut avoir le peuple de l'écologie est encore à l'Etat d'immaturité" - Jean Laurent Felizia

Yannick Jadot est crédité de 7% des intentions de vote au premier tour selon un sondage Ipsos/Sopra Steria publié vendredi 18 mars. Néanmoins pour Jean Laurent Felizia, est le secrétaire régional d'EELV PACA, les idées écologistes avancent et il veut rester optimiste. "La perception que peut avoir le peuple de l'écologie est encore à l'Etat d'immaturité", estime-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Les jeunes se mobilisent pour le climat comme des ONG, force est de constater que ce n'est pas encore assez. Mais regardez d'où l'on vient ! 2020 a été une envolée assez fantastique", détaille Jean Laurent Felizia. "Aujourd'hui si Yannick Jadot est notre locomotive, nous allons sans doute gagner des circonscription et former un groupe à l'Assemblée Nationale. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes", analyse l'élu. Il le concède "gagner une élection présidentielle aujourd'hui parait compliqué (...) mais résistons et continuons le combat", dit-il.

"Tout va se jouer jusqu'au dernier jour"

Pour Saber Gasmi, le co-référent du comité de soutien niçois à Yannick Jadot, rien n'est encore perdu, même s'il reconnait un manque d'engouement pour son candidat. "Tout va se jouer jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute de la campagne. Ce qui compte c'est à combien on va finir à l'arrivée", estime-t-il. "Ces dernières années il y a des millions de Français qui font confiance à l'écologie politique. Force est de constater que cette adhésion ne se traduit pas réellement en engagement politique", remarque le militant.

Il dénonce "des relents réactionnaires qui phagocytent le débat attendu de qualité à cette élection présidentielle." Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril pour le premier tour, le second le 24 avril.