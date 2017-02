Présidentielle : coup d'envoi de la campagne ce week-end

Entre l'investiture de Benoît Hamon à Paris et les trois grands meetings à Lyon de Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, ce premier week-end de février marque le lancement de la campagne présidentielle.

Le top départ de la campagne présidentielle est donné ce week-end, entre Paris, où Benoit Hamon sera investi dimanche candidat du PS, et Lyon, où Emmanuel Macron tient un grand meeting samedi. Avant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dimanche.

Benoît Hamon investi dimanche à Paris

Le vainqueur de la primaire à gauche sera officiellement investi par le Parti socialiste dimanche, à la Mutualité, à Paris. Environ 2.000 personnes devraient être présentes pour le soutenir, dont Arnaud Montebourg et Vincent Peillon. Les autres adversaires de Benoît Hamon lors de la primaire n'ont pas prévu de faire le déplacement. Du côté du gouvernement, Harlem Désir, Matthias Fekl, Axelle Lemaire, Laurence Rossignol et Thierry Mandon seront présents. Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine et Stéphane Le Foll n'ont pas exclu de venir.

À Lyon samedi, Emmanuel Macron présente "le fil rouge" de sa campagne

Le candidat d'En Marche !, qui bénéficie de sondages flatteurs mais aussi de critiques sur le "flou" de son programme, a choisi la capitale des Gaules pour son entrée en campagne, samedi après-midi. Le maire de la ville, le socialiste Gérard Collomb, est l'un des plus fidèles soutiens d'Emmanuel Macron depuis l'annonce de sa candidature. La salle choisie pour ce meeting peut accueillir jusqu'à 8.000 personnes, devant lesquelles l'ancien ministre de l'Économe va "remettre en perspective ce qu'il a dit jusqu'à maintenant et présenter le fil rouge de la suite de sa campagne", explique son entourage.

Lyon aussi pour Marine Le Pen, qui présente son programme dimanche

Après plusieurs mois passés en retrait de la vie médiatique, la présidente du Front national a changé de braquet en janvier, avec de nombreux déplacements et interventions dans la presse. Place maintenant à la présentation de son programme, au Palais des Congrès de Lyon, dimanche soir. Ce sera à l'occasion d' "Assises présidentielles". Les cadres du FN seront réunis et présenteront leurs propositions au cours de tables rondes.

Jean-Luc Mélenchon à Lyon et à Paris, grâce à un hologramme

Le candidat de la France insoumise a choisir de tenir meeting dans la même ville et à la même heure que la candidate FN pour "marquer solennellement le gouffre qui sépare la logique de Marine Le Pen et la tradition républicaine des Français la plus profonde et la plus noble". Jean-Luc Mélenchon sera donc à Lyon dimanche soir, mais il s'exprimera simultanément à Paris grâce à un hologramme. 10.000 personnes au total seront réunies pour entendre ses propositions qui porteront notamment sur la transition écologique, l'économie de la mer, le numérique et l'espace.

François Fillon annule ses voyages

Pas de meeting pour le candidat Les Républicains, qui a occupé l'actualité politique de la semaine plus en raison de l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse que pour ses déplacements de campagne. François FIllon "reste au contact de ses troupes et des Français" ce week-end, a indiqué son entourage sur franceinfo mercredi, après la décision du candidat LR d'annuler le déplacement qu'il devait effectuer au Liban et en Irak, entre samedi et mardi matin. Le prochain rendez-vous à son agenda de campagne : un meeting à Poitiers jeudi 9 février.