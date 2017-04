Présidentielle : dans la France de Jean-Luc Mélenchon, l'A45 ne se fait pas et Geoffroy-Guichard n'est pas à vendre

France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux représentants de tous les candidats à l'élection présidentielle tout au long de cette semaine afin de vous permettre de comparer. La sénatrice de la Loire, Cécile Cukierman est en campagne pour Jean-Luc Mélenchon.

Après l'UPR de François Asselineau à 7h50, nous recevions Cécile Cukierman au nom de Jean-Luc Mélenchon, à 8h20. Même formule pour tous les réprésentants : une question liée à l'actualité, ensuite des points du programme en résonance avec la Loire et la Haute-Loire, avant d'aborder l'A45 et de dresser un bilan de la campagne.

L'actu, Jean-Luc Mélenchon dans la ligne de mire du président sortant

France Bleu Saint-Étienne Loire : Pourquoi les seules fois où François hollande parle précisément de la présidentielle, il s'en prend uniquement à Jean-Luc Mélenchon ?

Cécile Cukierman : Je n'ai pas assez de proximité avec François Hollande pour justifier à sa place. En tout cas, je trouve ça regrettable (...) le rôle du président de la République serait plutôt aujourd'hui de s'interroger d'abord sur ce qu'il vient de se passer pendant ce quinquennat.

FBSEL : Il n'y va quand même pas avec le dos de la cuillère. Il parle de "péril", "simplisme", qu'il ne représenterait pas "la gauche qui permet de gouverner" (hier sur France 5, NDLR)!?

Cécile Cukierman : Le premier péril, c'est le quinquennat que nous venons de vivre qui a fait énormément de mal à la gauche, dans sa diversité. Et je crois que le chef de l'État ferait bien aujourd'hui de s'attaquer aux propositions de la droite, à celles du Front national plutôt qu'à celles de Jean-Luc Mélenchon.

Le programme vu de la Loire et de la Haute-Loire

FBSEL : En tout cas, le programme de l'Avenir en commun prévoit 100 milliards d'euros d'investissements dans le pays. Ça pourrait prendre quelle forme dans la Loire ou la Haute-Loire ?

Cécile Cukierman : Relance de l'activité, c'est une aide pour le développement de l'industrie. Il y a besoin aujourd'hui de réorienter l'argent public dans un pôle public bancaire pour aider les PME, les artisans, qui ont besoin d'être aidées en échange de créations d'emploi, du respect des normes environnementales...

FBSEL : Il est aussi question de lutter contre la financiarisation du sport : "interdire la cotation en Bourse d es clubs sportifs, s’opposer au naming et à l’appropriation commerciale des équipements et compétitions... Du coup l'ASSE ne pourrait plus acheter Geoffroy-Guichard ?

Cécile Cukierman : L'ASSE, c'est un club populaire. On le voit à chaque fois qu'il y a un match au Chaudron. Je crois qu'il doit rester propriété publique parce que c'est aussi ce qui nous permet d'agir sur les tarifs, sur le lien avec l'ensemble des clubs de foot dans notre département. Et donc je ne suis pas sûre que la privatisation, la financiarisation du monde sportif et principalement du football aujourd'hui soit un plus pour la popularité de ce sport.

L'A45, oui ou non ?

FBSEL : Dans la France de Jean-Luc Mélenchon, cette autoroute se fait-elle ou pas ?

Cécile Cukierman : Elle ne peut pas se faire pour deux raisons. La première, c'est que quand on parle de planification écologique, c'est qu'il faut repenser les modes de déplacements. Il y a problème de déplacements quotidiens entre Saint-Étienne et Lyon, que ce soit avec le train ou sur la route. Il y a besoin de remettre à plat cela. L'État peut puisque c'est l'État qui donne les autorisations de travaux. Le deuxième souci majeur, c'est que c'est de l'argent public qui aide à financer une entreprise privée, qui va également faire payer un péage. Les Ligériens vont donc payer plusieurs fois cette autoroute.

Bilan de campagne

FBSEL : Qu'a révélé Jean Luc Mélenchon sur cette campagne ? Qu'est qu'il fait qu'il peut dire qu'il va "offrir une veste électorale cousu-main" à François Fillon, comme il l'a dit à Toulouse hier. Que c'est celui qui progresse le plus dans les intentions de vote ?

Cécile Cukierman : Il faut rester prudent. Moi, je reste mobilisée. Sa personnalité a permis d'élargir et de redonner du contenu à ce que signifie une politique de gauche dans notre pays et je m'en félicite.

FBSEL : Vous l'avez déjà vu en hologramme ?

Cécile Cukierman : Il le sera mardi soir dans plusieurs villes du pays... Je l'ai vu en vrai à Lyon quand il était en hologramme en région parisienne. je crois en tout cas que c'est une belle initiative qui montre le modernisme de sa campagne présidentielle.