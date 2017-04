Présidentielle : dans la France de Nicolas Dupont-Aignan, l'A45 se fait mais l'État en serait propriétaire

VIDÉO | France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux représentants de tous les candidats à la présidentielle afin de vous permettre de comparer. Pour Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Berlioz, maire de La Chapelle-Villars et président d'honneur de Debout la France dans la Loire.

Après les représentants de François Asselineau et de Jean-Luc Mélenchon lundi, même formule pour les représentants de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan ce mardi : une question liée à l'actualité, ensuite au moins un point du programme en résonance avec la Loire et la Haute-Loire, avant d'aborder l'A45 et de dresser un bilan de la campagne. Jacques Berlioz, maire de La Chapelle-Villars et président d'honneur de Debout la France dans la Loire était en direct sur France Bleu Saint-Étienne Loire à 8h20.

L'actu, le climat de campagne du côté du Front national

France Bleu Saint-Étienne Loire : Que vous inspire les incidents en marge du meeting de Marine Le Pen, les heurts avant et une femme montée sur scène avant d'être contrôlée par le service d'ordre ?

Jacques Berlioz : Quelle que soit la personne qui s'exprime dans le cadre d'un meeting, il n'est pas du tout normal que cela ne puisse pas se passer dans de bonnes conditions. On n'imagine pas plus pour Jean-Luc Mélenchon que pour Marine Le Pen. C'est un problème de démocratie et de d'expression de la démocratie tout simplement (...) Je me dis surtout que si dimanche, elle est au second tour, on risque d'avoir les mêmes problèmes. Mais **pire que ça, si le dimanche d'après, elle était élue présidente de la République, qu'est-ce qu'il se passerait ? Est-ce que tout le monde casse tout en France ?

**

Focus sur un point du programme

FBSEL : Le programme de Debout la France prévoit de créer 40 000 places de prison supplémentaires. Dans quelle mesure la Loire et la Haute-Loire doivent participer à cet effort ? Ou bien les deux établissements pénitentiaires actuels suffisent ? Jacques Berlioz : Il y a la création de 40 000 places de prison supplémentaires, nécessaires et indispensables. Ensuite en termes de répartition, il faudra surtout faire un état des lieux des établissements existants pour voir s'il y a lieu de les reconfigurer, de les aménager parce qu'il faut aussi que les détenus puissent être incarcérés dans des conditions humaines et normales.

FBSEL : Donc Debout la France préfère d'abord voir si l'on peut encore rénover la maison d'arrêt de la Talaudière, plutôt que de construire celle de Saint-Bonnet-les-Oules ?

Jacques Berlioz : On hiérarchiserait les priorités. On verrait surtout ce qui coute le moins cher aussi.

A45, oui ou non ?

FBSEL : Dans la France de Nicolas Dupont-Aignan, cette nouvelle autoroute entre Saint-tienne et Lyon se fait-elle ou pas ? Et pourquoi ?

Jacques Berlioz : Ce problème dure depuis un certain temps. L'ancien président du conseil général de la Loire, avant Pascal Clément (donc Lucien Neuwirth, NDLR) avait déjà lancé le projet de l'A45. Aujourd'hui, sur le plan économique, je pense que c'est une voie indispensable, [l'actuelle étant] une des plus accidentogènes de France. Maintenant, sur le plan environnemental, d'abord y a-t-il une alternative, de rénovation de l'existant ?

FBSEL : C'est quoi alors la solution, on fait ou pas l'A45 ou on remet tout à plat ?

Jacques Berlioz : Je pense qu'on fait l'A45. Par contre si Nicolas Dupont-Aignan était président de la République, nous n'aurions pas privatisé les autoroutes. Elles seraient restées propriété de l'État puisqu'elles ont été financées par les contribuables, par les Français. Il n'est pas normal qu'elles aient été bradées.

Bilan de campagne

FBSEL : Cette fois-ci Nicolas Dupont-Aignan a-t-il mieux réussi sa campagne ? L'affaire Penelope lui a-t-elle servi, des déçus de François Fillon se tournent vers Debout la France ...

Jacques Berlioz : Je ne sais pas. C'est malheureux mais beaucoup de Français l'ont découvert lorsqu'il a quitté le plateau de TF1, en se disant, c'est quelqu'un qui a du courage, qui va jusqu'au bout de ce qu'il pense et qui prend ses responsabilités.