Présidentielle dans la Manche : les clés du scrutin

Tous les observateurs s'attendent à une participation en baisse par rapport au même scrutin, il y a 5 ans. La présidentielle reste le scrutin préféré des Français, celui en tout cas qui déplace le plus les électeurs dans les bureaux de vote. Mais il ne devrait pas échapper cette fois-ci au désintérêt d'une part grandissante des citoyens pour la politique.

En 2017, plus de 77% des électeurs s'étaient déplacés au premier tour de la Présidentielle. Un taux qui avait même atteint 81,5% dans la Manche. Cette semaine, les dernières enquêtes publiées portant sur les intentions de vote laissaient entrevoir une participation plutôt aux alentours de 70% avec tout de même un frémissement, une légère hausse par rapport aux vagues précédentes de sondages, comme si la campagne électorale réussissait enfin à retenir l'attention d'une part de la population.

Indécis jusqu'au bout

L'autre interrogation dans ce scrutin réside dans le choix que feront les indécis. Les études d'opinion ces derniers jours, montraient que plus d'un électeur sur 4 certain d'aller voter n'avait toujours pas arrêté son choix. Le niveau de l'abstention, et les choix de dernière minute pourraient donc être les clés du scrutin du jour. Les candidats et leurs militants sur le terrain ne s'y sont pas trompés en appelant au vote et à la mobilisation jusqu'au dernier jour de campagne. Aujourd'hui, il est trop tard : place au vote.

Les résultats seront dévoilés dès 20 heures sur France Bleu Cotentin et toutes les réactions politiques locales seront à retrouver dès 6 heures lundi matin.