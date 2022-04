Présidentielle : dans un Ehpad du Médoc, certains résidents se préparent à voter, "par devoir citoyen"

"Faut pas se priver de sa liberté", lance d'emblée Jean-Claude, 76 ans, bien décidé à aller voter ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Cet ancien ouvrier des travaux publics est l'un des 80 résidents de l'Ehpad (public) Meludi à Castelnau-de-Médoc. Voter, "c'est le devoir d'un citoyen !"

"Au premier tour, j'ai signé mais ils ont oublié de me tamponner ma carte d'électrice"

"Depuis que j'ai l'âge de voter je vote", résume Christiane, une Médocaine de 76 ans. "On m'a demandé si je voulais voter, j'ai dit oui si quelqu'un nous y amène."

"Une enquête a été faite par Véronique, notre animatrice, pour connaître quels résidents étaient partants pour aller voter, explique Céline Rantien, la directrice de l'Ehpad Meludi. On a envoyé un petit message aux familles pour leur rappeler que leurs parents souhaitaient voter et donc certains ont accompagné leurs proches. Et puis, pour les personnes qui n'ont plus de famille, on se doit de les accompagner. On le fait systématiquement pour les européennes, pour les présidentielles et prochainement pour les législatives. On sera présents pour qu'ils puissent jouir de leurs droits citoyens jusqu'au bout."

S'abstenir ? "Je dis que c'est bête" (Jean-Claude, 76 ans)

Lors du premier tour, Marcel, 91 ans, actuellement en fauteuil roulant, a été conduit au bureau de vote par la directrice de l'Ehpad. "L'enveloppe ne voulait pas rentrer dans l'urne", raconte-t-il en souriant. Cet ancien maçon à Marmande n'a jamais raté une élection. "Aucune, même les européennes".

Christiane elle n'est pas passionnée de politique. La retraité confie s'être "endormie" devant le débat de l'entre-deux-tours. Mais elle tient à aller faire "son devoir citoyen".

"Certaines familles ne nous ont pas répondu"

L'exercice du droit de vote par les personnes âgées est cependant parfois bien difficile. "Certaines familles ne nous ont pas répondu, constate Céline Rantien. Certaines d'entre elles sont assez absentes finalement et une fois que leur parent est hébergé en Ehpad. On sent que les familles, non pas qu'elles se détachent, mais elles nous laissent un petit peu ce rôle. Donc, on se doit d'accompagner les résidents au bureau de vote."

Pour faciliter la démarche, la mairie de Castelnau-de-Médoc permet aux pensionnaires de voter en priorité à leur arrivée au bureau de vote. Cela permet d'éviter la foule et d'être de retour tôt à la maison de retraite. "Pour le repas du déjeuner et l'apéro du dimanche midi".