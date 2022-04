Présidentielle : de Nice à Antibes, les 980 bureaux de vote seront-ils prêts pour le premier tour ?

Ça se prépare. Le matériel électoral, les bulletins de vote, les enveloppes, les urnes sont arrivés dans les 980 bureaux de vote des Alpes-Maritimes ce mercredi, indique la préfecture du département. Les communes n'ont pas eu de mal à trouver leurs assesseurs et scrutateurs pour ce dimanche d'élection présidentielle, où les bureaux seront ouverts de 8 heures à 19 heures, et même jusqu'à 20 heures dans 34 villes.

Face à la reprise de l'épidémie de Covid, le gouvernement et le Conseil constitutionnel n'ont pas souhaité renforcer les mesures sanitaires. Le port du masque reste une simple recommandation. La préfecture a envoyé des masques et des autotests pour les équipes des bureaux de vote. Au cas par cas, les municipalités ont pris certaines mesures de protection supplémentaire.

À Nice,252 bureaux seront ouverts jusqu'à 20 heures. Le port du masque des équipes qui tiennent le bureau est recommandé, des masques FFP2 seront fournis aux membres du bureau qui le souhaitent. Chaque électeur se verra aussi proposer un masque chirurgical à l'entrée. L'aération régulière des bureaux de vote sera assurée. Le vote prioritaire des personnes fragiles est également prévu

À Cannes, 56 bureaux de vote seront ouverts également jusqu'à 20h, avec 260 agents administratifs affectés pour les faire fonctionner, explique-t-on à la mairie. Contre le Covid, une signalétique spécifique est mise en place, à l’entrée de chaque bureau de vote, du gel hydroalcoolique et des masques seront mis à disposition.

À Antibes,67 bureaux de vote accueilleront les électeurs jusqu'à 20h. La mairie prévoit "la mise à disposition de masques chirurgicaux pour les électeurs, et pour les membres des bureaux de vote des masques FFP2", explique Sébastien Dzykoweski directeur population citoyenneté à Antibes, qui promet une aération des bureaux toutes les 10 minutes.

Dans d'autres communes, pas d'inquiétude non plus sur l'organisation du scrutin. “Quand on a vécu les régionales, _on est rodé !_", s'amuse le maire de Tourettes-sur-Loup, Frédéric Poma, en se souvenant du double scrutin régional et départemental, avec un manque d'assesseurs. A la Gaude, on ne prévoit pas non plus un manque d'assesseurs. La mairie a prévu de renforcer là encore les mesures sanitaires, "on sera quand même sur une vigilance", indique Blandine Somana, directrice des services de la commune.

A Breil-sur-Roya, tout est prêt là encore, "seules les affiches de certains candidats ont tardé à être apposées devant les bureaux !", indique le maire, Sébastien Olharan. C'est chose faite ce mercredi. Le collage de ces affiches sur les panneaux métalliques prévus par les communes est de la responsabilité des candidats.