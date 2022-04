Présidentielle : 63,49% % de participation à 17h en Vaucluse, en recul par rapport à 2017

Le taux de participation au premier tour de la Présidentielle en Vaucluse était de était de 63,49% à 17 heures, en baisse de 1,5% par rapport au premier tour de 2017 (65,05%.) Un résultat légèrement inférieur également au taux national à 17h qui était de 65% en baisse lui de 4,4% par rapport à 2017 selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

A la mi-journée pourtant, les vauclusiens avaient été plus nombreux qu'il y a 5 ans à avoir accomplis leur devoir électoral. Le taux de participation était en hausse par rapport au premier tour de 2017 : 32,6% contre 23,4 à l'époque, 9 points de plus ! Le taux de participation définitif ne sera connu qu'après la fermeture des bureaux de vote prévue à 19 heures. Il évolue toujours de plusieurs points en plus.

Les précédents taux de participation à 17h en Vaucluse