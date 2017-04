Présidentielle : "Debout la France n'est plus un parti mais le rabatteur de voix pour Marine Le Pen", Pascal Billat

Pascal Billat, le secrétaire départemental de Debout la France démissionne après que son candidat, Nicolas Dupont-Aignan a déclaré soutenir Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle. Pour cet ex-UMP, c'est la "fin du parti".

Pascal Billat démissionne ce samedi de ses fonctions de secrétaire départemental du parti Debout la France. Son candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan a déclaré ce vendredi qu'il votera pour Marine Le Pen au second tour. La candidate du Front National a même été plus loin, elle a promis que si elle était élue elle nommerait Nicolas Dupont-Aignan premier ministre. Pour Pascal Billat, c'est la désillusion. "Ce n'était pas dans le contrat", souffle-t-il. "Marine Le Pen va absorber Nicolas Dupont-Aignan." C'est un pari "perdu" selon Pascal Billat, Marine Le Pen ne sera pas élue et "Debout la France redeviendra un parti marginalisé."

Le tweet... et le re-tweet... que tu aurais tant aimé ne jamais lire... 😪 #DupontAignan #LePen pic.twitter.com/YycLLA2o2W — Pascal Billat ☨ (@PascalBillat) April 28, 2017

"C'est un pari perdu. On sentait qu'il y avait quelque chose qui naissait. Là, Debout la France n'est plus que le rabatteur de voix du Front national. " - Pascal Billat, ex secrétaire départemental de Debout la France.

Ce soir, j'ai fait un choix pour l'intérêt supérieur de la Nation et j'appelle les patriotes à en finir avec 30 ans de démission. @France2tv pic.twitter.com/3DOJsHmNaC — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) April 28, 2017

"Les valeurs défendues par Nicolas Dupont-Aignan et par Debout la France, les valeurs gaullistes, les valeurs patriotes, ne sont pas compatibles avec celles du Front national". Pascal Billat, ancien UMP se met donc en retrait de la vie politique pour l'instant et dimanche 7 mai, il glissera un bulletin blanc dans l'urne.