Présidentielle : déception chez les sympathisants RN à Pau

Ils étaient une vingtaine dans le local du RN à Pau ce dimanche soir. Emmanuel Macron réélu président de la République pour les cinq prochaines années. Marine Le Pen ne parvient donc pas à franchir la barre des 50%. La patronne du Rassemblement National a recueilli près de 42% des voix, c'est plus qu'en 2017 où la candidate avait récolté presque 44% des votes. "Le score est en progression, on ne peut pas considérer que c'est une défaite" disent François Verrière et Nicolas Cresson, à la tête du RN dans les Pyrénées-Atlantiques qui se veulent optimistes et concentrés sur les élections législatives prévues en juin.

Digérer avant le 3ème tour

François Verrière, patron du RN dans les Pyrénées-Atlantiques Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nicolas Cresson, délégué départemental adjoint du RN dans les Pyrénées-Atlantiques Copier

"Moi je suis écœurée par les résultats parce qu'Emmanuel Macron a été odieux avec Marine Le Pen pendant la campagne et que je ne le supporte pas" s'attriste une sympathisante du RN en Béarn. Près d'elle, une Paloise confie qu'elle pensait "vraiment qu'elle y arriverait". D'autres redoutent un soulèvement populaire en septembre. C'est l'avis d'un salarié qui encaisse le cauchemar "d'une retraite à 65 voire 67 ans".