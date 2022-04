Présidentielle : Emmanuel Macron à 27,84%, Marine Le Pen à 23,15% : les résultats définitifs du premier tour

Les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle ont été publiés ce lundi midi. Arrivé en tête, Emmanuel Macron récolte 27,84% des voix. Marine Le Pen l'affrontera au second tour après avoir obtenu 23,15%. Jean-Luc Mélenchon, est arrivé troisième, avec 21,95% des suffrages.

Les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle ont été publiés ce lundi midi par le ministère de l'Intérieur. Arrivé en tête, Emmanuel Macron récolte 27,84% des suffrages exprimés. Marine le Pen l'affrontera au second tour après avoir obtenu 23,15% des voix. Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième avec 21,95%, rate l'accès au second tour de très peu. Voici une infographie qui récapitule les résultats définitifs.

Quel candidat est arrivé en tête dans votre département ?

Les candidats arrivés en tête dans chaque département © Visactu - Visactu

Régions, ville ou campagne : des fractures géographiques

Les cartes du vote montrent aussi des fractures géographiques, selon les régions et les zones, plus ou moins rurales ou urbaines.

L'ouest vote davantage pour Macron

L'ouest de la France a davantage voté pour Emmanuel Macron : le président candidat est arrivé en tête en Bretagne, mais aussi dans les Pays de la Loire, le Centre Val de Loire et la Nouvelle Aquitaine. Il s'impose même en Normandie, où il était devancé par marine Le Pen en 2017. Emmanuel Macron consolide également son ancrage en Auvergne Rhône-Alpes

Marine Le Pen très haute sur ses terres historiques

Comme en 2017, Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite, a frôlé le grand chelem au premier tour en Provence-Alpes-Côte-d'Azur en remportant cinq des six départements, échouant une nouvelle fois à s'imposer dans les Hautes-Alpes. Elle obtent aussi un score important en Occitanie, en particulier dans l'est de la région, près de la Méditerranée. La candidate du Rassemblement national signe son meilleur résultat dans les Pyrénées-Orientales (32,7%), département où le RN Louis Aliot a conquis la mairie de Perpignan en 2020. Marine

Le Pen totalise aussi des scores impressionnant dans les Hauts-de-France. Elle réunit par exemple 39% des suffrages dans le Pas-de-Calais où elle est députée. La candidate du RN s'impose également dans le Grand Est, et également en Corse.

Jean-Luc Mélenchon en tête en Île-de-France

Avec environ 2.500 voix d'écart, Jean-Luc Mélenchon, avec 30,24% des voix, crée la surprise et arrive très légèrement en tête en Île-de-France, au coude-à-coude avec Emmanuel Macron, à 30,19%. Le président sortant s'impose à Paris, avec 35,33% des voix, et dans 13 arrondissements sur 20. A l'exception des départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Paris remportés par Emmanuel Macron, le leader insoumis est arrivé en première position dans les cinq autres départements de la région parisienne. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron s'était largement imposé en région parisienne. Marine Le Pen arrive en troisième position avec 12,96% des voix, un niveau légèrement supérieur à son score de 2017.