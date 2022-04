Présidentielle : découvrez les résultats du second tour dans la Loire et dans votre commune (20h)

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent ce dimanche 24 avril 2022 au second tour de l'élection présidentielle. Combien auront-ils de voix et quel sera l'écart entre les deux ? Découvrez les résultats dans la Loire et dans votre commune progressivement dès 20 heures sur francebleu.fr.