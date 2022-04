Présidentielle : découvrez les résultats du second tour en Haute-Loire et dans votre commune (20h)

Combien auront-ils de voix et quel sera l'écart entre les deux candidats ? Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent ce dimanche 24 avril 2022 au second tour de l'élection présidentielle. Découvrez les résultats en Haute-Loire et dans toutes les communes progressivement dès 20 heures.