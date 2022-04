Présidentielle : découvrez les résultats du second tour près de chez vous à partir de 20h

Second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. 48,7 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes pour départager Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN). Découvrez les résultats de l'élection présidentielle près de chez vous, au fur et à mesure de leur publication.