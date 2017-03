Présidentielle : quels candidats les élus alsaciens ont-ils parrainés

En pleine course aux 500 parrainages, à six semaines du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Alsace vous révèle quels candidats les élus alsaciens ont parrainés.

Nouveauté de cette campagne présidentielle, le Conseil constitutionnel joue la transparence en publiant deux fois par semaine (mardi et vendredi) une liste des parrainages des candidats. A la dernière mise à jour le 7 mars, 7.881 élus ont apporté leur signature à un candidat. François Fillon a récolté 1.789 parrainages. Emmanuel Macron en compte 1.074, Benoît Hamon 1.039. Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud ont également dépassé les 500 parrainages nécessaires pour être candidat. En Alsace, 165 élus ont parrainé un candidat et la liste dévoilée par le Conseil constitutionnel réserve quelques surprises.

Découvrez quels candidats les élus alsaciens ont parrainé

Difficile pour le "petit" candidat alsacien

Si certains petits candidats tels que Jacques Cheminade sont quasiment assurés d'obtenir leurs 500 parrainages, d'autres sont plus à la traîne. Dans le Sandgau, Paul Mumbach n'est pas certain de rassembler les 500 signatures. A 10 jours de la date fatidique de clôture du 17 mars, le maire de Dannemarie ne comptait que six parrainages.

"Pour les petits candidats c'est très compliqué" (Paul Mumbach au micro d'Olivier Vogel)

Paul Mumbach "candidat des régions"

Ces maires qui refusent de parrainer un candidat

Élu sans étiquette, Franck Dudt, le maire de la commune nouvelle du Haut-Soultzbach dans la vallée de Masevaux refuse le moindre parrainage. Si les signatures avaient été anonymes, Franck Dudt explique qu'il aurait pu donner son parrainage.

Le maire du Haut-Soultzbach Franck Dudt avec Olivier Vogel

D'autres maires alsaciens refusent aussi tout parrainage. Excédés par les nombreuses sollicitations, ces élus choisissent de ne pas choisir de candidat.

Parrainage : non c'est non pour certains maires