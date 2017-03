Présidentielle : découvrez quels candidats les élus de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont parrainé

Le Conseil Constitutionnel rend désormais publics les parrainages obtenus par les candidats à la présidentielle. France Bleu Lorraine vous propose de découvrir les candidats parrainés par les élus de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

C'est l'une des nouveautés de l'élection présidentielle de cette année : tous les parrainages validés par le Conseil Constitutionnel sont désormais publiés à raison de deux mises à jour par semaine jusqu'au 17 mars, date de clôture des dépôts. France Bleu Lorraine vous propose de savoir quels candidats ont été parrainés par les élus de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Nos deux départements ont fourni respectivement 132 et 86 avec une nette préférence pour François Fillon.

Retrouvez tous les parrainages des élus de Meurthe-et-Moselle et des Vosges

Cheminade surreprésenté

Si François Fillon est le candidat le plus parrainé dans les deux départements avec 26 parrainages en Meurthe-et-Moselle et 19 dans les Vosges, le candidat de la droite et du centre a de surprenants challengers dans cet exercice. En Meurthe-et-Moselle, c'est Nathalie Artaud de Lutte Ouvrière qui arrive deuxième avec 21 parrainages devant le socialiste Benoît Hamon (19). Dans les Vosges, Nicolas Dupont-Aignan est deuxième avec 17 parrainages, bien devant Emmanuel Macron (10).

Autre candidat à apparaître relativement haut dans ce classement du nombre de parrainages : Jacques Cheminade. Déjà candidat en 2012 avec 0,25% des voix, il est le quatrième candidat dans les deux départements avec en tout 22 parrainages, sur les 370 qu'il possède en tout.

Retrouvez la répartition des parrainages en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges par candidat

Les parrainages en Meurthe-et-Moselle au 9 mars - Aymeric Robert