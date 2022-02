Présidentielle 2022 : découvrez qui sont les élus creusois qui parrainent des candidats

Combien seront-ils à se lancer officiellement dans la course à l’Élysée ? Pour participer au scrutin, les candidats doivent recueillir 500 parrainages. Les maires sont sollicités, mais aussi les députés, les sénateurs ou encore les présidents des communautés de communes. Cela représente au total en France plus de 42 000 élus. Les prétendants à la fonction suprême ont jusqu'au 4 mars pour récolter ces 500 parrainages.

Qui parraine qui ?

Depuis l'élection présidentielle de 2017, la liste des parrainages est publique. Le Conseil Constitutionnel l'actualise deux fois par semaine, le mardis et jeudi au fur et à mesure de la validation des ces parrainages. A ce jour, ce mardi 15 février, 20 élus creusois ont pour l'instant apporté leur parrainage à l'un des candidats à l’Élysée. C'est Jean-Luc Mélenchon qui tient la corde ici en Creuse avec cinq parrainages, contre trois à Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Jean Lassale ont eux recueilli deux parrainages chacun. En attendant la liste officielle qui sera arrêtée le 7 mars, découvrez ici en temps réel, le choix des élus creusois et leur parrainage.

Le calendrier de la présidentielle