Présidentielle : dernière ligne droite pour les procurations en Dordogne

Plus que quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer le jour du vote, il est encore temps de faire une procuration.

Les portes du commissariat de Périgueux ne restent pas bien longtemps fermées. Depuis l'ouverture à 8h ce mercredi matin, les Périgourdins défilent, pièce d'identité en main, pour établir leur procuration. Liliane et Robert par exemple, se présentent au guichet avec deux grandes pochettes cartonnées en main. "La photocopie de ma carte d'identité, celle de mon petit-fils qui va voter à ma place, mon numéro d'électeur, la fiche de renseignements...", énumère Liliane en s'humidifiant les doigts pour faire tourner les pages. C'est tout bon, valide l'officier de police. A quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle, les deux Trélissacois ont fait le chemin jusqu'à Périgueux, exprès ce matin.

Procuration papier ou en ligne

Robert et Liliane ne pourront pas être là dimanche, ils doivent quitter la Dordogne car ils doivent se rendre à un enterrement. Ils ont demandé respectivement à leur fils et petit-fils d'aller voter pour eux. Ils ont imprimé une fiche de renseignements sur internet, et ont apporté toutes les pièces justificatives. "C'est plus simple qu'il n'y parait !", sourit Liliane. Et pourtant, elle ne le sait pas mais il existe depuis avril dernier une procédure encore plus simple, et beaucoup plus rapide. Il faut se connecter sur le site internet maprocuration.gouv.fr et remplir sa procuration en ligne. Un code est généré, il suffit ensuite de se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour valider la procuration.

Attention à ne pas s'y prendre au dernier moment

En théorie, les procurations peuvent être faites jusqu'au jour du scrutin, c'est-à-dire dimanche. Mais en pratique, il vaut mieux s'y prendre à l'avance, car les délais de traitement des dossiers diffèrent entre les mairies. Et l'affluence constatée au commissariat de Périgueux se vérifie aussi dans les brigades de gendarmeries du département.

Le colonel Pauty encourage à faire sa procuration le plus tôt possible, avant samedi, afin d'éviter tout embouteillage dans les dernières heures. Il précise également qu'il ne faut pas appeler les numéros d'urgence pour les procurations. Le centre des appels d'urgence de la gendarmerie de la Dordogne a vu le nombre d'appels doubler ses derniers jours. "Ce qui est gênant c'est que lorsque les personnes appellent le 17, cela vient polluer les appels dits urgents", indique-t-il. Il conseille plutôt d'appeler le numéro à dix chiffres de la brigade, ou de récupérer les horaires d'ouverture au public de la brigade sur internet, et encore mieux, de faire sa procuration directement sur le site maprocuration.gouv.fr.