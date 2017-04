Présidentielle : dernière semaine de campagne avant le premier tour, demandez le programme !

Le sprint final est lancé avant le premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril, et les candidats vont mener cette dernière semaine de campagne au pas de course, avec encore de nombreux déplacements et plusieurs meetings à leurs agendas.

Avec leurs meetings parisiens lundi, Marine Le Pen (au Zénith de Paris) et Emmanuel Macron (à Bercy) ont donné le coup d'envoi de la dernière semaine de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle. Une semaine chargée pour tous les candidat, avec encore plusieurs plusieurs grands meetings à leurs agendas.

L'agenda politique est encore chargé jusqu'à vendredi soir. © Visactu -

Plus qu'un meeting pour Le Pen, Fillon en déplacement avec Juppé ?

Toulouse, Marseille, Dijon... plusieurs candidats vont réunir leurs troupes et leurs sympathisants d'ici la fin officielle de la campagne du premier tour vendredi soir à minuit. Jean-Luc Mélenchon -et ses hologrammes- seront simultanément mardi soir à Dijon et dans six autres villes (Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier, Nancy, Nantes et Le Port, à la Réunion). François Fillon a lui choisi Lille pour son dernier meeting, également mardi soir.... mais il se murmure que le candidat LR pourrait tenir une ultime réunion publique dans l'Ouest vendredi.

Avant ce potentiel dernier meeting, il fera "quelque chose" mercredi avec son adversaire malheureux de la primaire, Alain Juppé, selon un membre de son équipe. Peut-être une visite à l'école 42 de l'entrepreneur Xavier Niel à Paris. Ces derniers déplacements de François Fillon avant le premier tour sont extrêmement sécurisés, en raison du risque élevé d'attentat. Les officiers du candidat ont été avertis vendredi de "risques avérés" sur le candidat de la droite à l'élection présidentielle, a-t-on appris mardi après l'arrestation de deux hommes soupçonnés de préparer un attentat "imminent".

Pour Benoît Hamon, direction Toulouse ce mardi pour un meeting, avant son rassemblement "festif et très politique" prévu place de République à Paris mercredi, point d'orgue de cette fin de campagne de premier tour pour le candidat socialiste. Meeting parisien mercredi également pour Nicolas Dupont-Aignan, au Cirque d'Hiver.

Rendez-vous confirmé jeudi sur France 2

C'est à Marseille que Marine Le Pen doit monter sur scène une dernière fois avant le premier tour du scrutin. La candidate du Front national y sera en meeting mercredi. S'il s'agit du seul grand rendez-vous de la semaine à l'agenda de la président du FN, elle doit toutefois multiplier les interventions dans les médias. Son principal adversaire selon les sondages, Emmanuel Macron, sera également en meeting mercredi, à Nantes, avant des déplacements à Amiens et Arras vendredi.Nathalie Arthaud sera elle mercredi à Lille, et Philippe Poutou à Aubervilliers, en compagnie de son prédécesseur à la tête du NPA, Olivier Besancenot. Pas un mais trois meetings dans cette dernière ligne droite pour le candidat de l'UPR, François Asselineau : à Lyon mardi, Nantes mercredi et Strasbourg vendredi. Jacques Cheminade a opté pour un dernier grand meeting numérique, mardi soir. Jean Lassalle poursuit sa campagne en Corse mardi et en Lorraine mercredi.

Jeudi soir, c'est à la télévision que les candidats ont rendez-vous, pour l'émission politique de France 2 qui doit remplacer le débat à onze initialement prévu par la chaîne. Elle a confirmé mardi à la mi-journée que le rendez-vous aurait bien lieu, après une dernière réunion avec les représentants des candidats. Les onze prétendants à l'Élysée se succéderont pour 15 minutes d'entretien individuel face aux journalistes David Pujadas et Léa Salamé. Chaque candidat sera interrogé sur deux thèmes "déterminés par la rédaction", précise France 2 dans un communiqué. Les candidats disposeront toutefois d'une "carte blanche" pour aborder un sujet de leur choix. Pour les entretiens, le tirage au sort a déterminé l'ordre de passage suivant : Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, Francois Asselineau, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Emmanuel Macron, Jacques Cheminade, Jean Lassalle et François Fillon.

[CP] Présidentielle 2017, 15 minutes pour convaincre en direct sur @France2tv dès 20h. Partenariat @franceinter https://t.co/Qcrwhrz8ah — France Télévisions (@Francetele) April 18, 2017

La campagne électorale d'avant premier tour s'achève vendredi soir, à minuit. Il est ensuite interdit jusqu'au premier tour dimanche de diffuser tout message de propagande électorale. Pas question non plus d'introduire un nouvel argument de polémique auquel les autres candidats ne pourraient pas répondre.