Présidentielle : des élus de Dordogne signent une tribune pour l'union de la gauche

"Nous ne voulons pas de candidatures de témoignage, nous voulons l'emporter en avril prochain". Dans une tribune publiée ce dimanche dans Le Journal du Dimanche, 1543 élus de toute la France demandent une union de la gauche pour l'élection présidentielle de 2022. Parmi eux, une dizaine d'élus de Dordogne participent : la maire de Périgueux Delphine Labails, le conseiller départemental de Dordogne et maire de Cornille Stéphane Dobbels, le conseiller départemental de Dordogne Olivier Chabreyrou, la conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine et conseillère municipale de Marsac-sur-l'Isle Nathalie Arnaud, la maire de Chassaignes Monique Boineau Serrano, le conseiller municipal de Bergerac Fabien Ruet, le conseiller municipal d'Excideuil Marc Bufat, le conseiller municipal de Périgueux Emeric Lavitola ou encore la conseillère municipale de Trélissac Christine Conord.

Les signataires soutiennent l'organisation d'une primaire ouverte de la gauche

Face à "la violence croissante, décomplexée, exutoire d'un mal-être collectif, catharsis mortifère, qui finit toujours par diviser pour mieux servir les plus puissants ou alimenter l'extrême droite d'Éric Zemmour et Marine Le Pen" les signataires estiment qu'il est "encore temps d'agir, d'envisager la victoire, plutôt que d'anticiper la défaite". Les élus locaux craignent l'abstention en avril prochain et "l'effacement de la gauche écologiste et sociale". Ils soutiennent l'organisation d'une primaire ouverte de la gauche.