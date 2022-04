Présidentielle : des manifestations contre l'extrême droite dans toute la France ce samedi

Ce samedi 16 avril, plusieurs dizaines d'associations appellent à manifester partout en France pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.

A une semaine du second tour de l'élection présidentielle, qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen, plusieurs dizaines de syndicats et associations appellent à manifester contre l'extrême droite ce samedi et à faire barrage à la candidate du Rassemblement national le 24 avril.

A Paris, le cortège doit partir de la place de la Nation, à 14 heures, direction place de la République. Le cortège marseillais s’élancera à 14 heures, depuis le Vieux Port. La liste des manifestations recensées par la Ligue des droits de l'homme (LDH) est à retrouver ici.

Parmi les nombreux signataires, le Syndicat des avocats de France, la Confédération paysanne, les organisations étudiantes Fage, FSE, MNL et Unef, le syndicat Solidaires, les ONG Oxfam, Greenpeace et Amis de la Terre, les associations Attac, Droit au logement et FCPE, ou encore les mouvements antiracistes MRAP et SOS Racisme.

"En rejetant Marine Le Pen, il s’agit d’empêcher l’avènement d’un projet de société destructeur de l’État de droit, de la république démocratique sociale et solidaire que nous défendons chaque jour, argumente la LDH. Il s’agit de dénoncer son programme trompeur qui frapperait durement les plus faibles, les plus démunis, les femmes, les personnes LGBTI ou étrangères."

La CGT, selon laquelle le programme social de Marine Le Pen est une "imposture", appelle ainsi à ne pas donner "une voix du monde du travail" à la candidate du Rassemblement national.

Il en va de même pour la FSU, même si "Emmanuel Macron et les politiques néolibérales qu’il a menées sont responsables de cette situation". Le syndicat dénonce "son bilan catastrophique, aussi bien au niveau des services publics, des libertés, que des droits sociaux", mais rappelle tout de même que "l’extrême droite est l’ennemie des travailleur-ses, des droits syndicaux, de l’égalité entre les femmes et les hommes. En Hongrie, au Brésil, en Pologne, l’extrême droite au pouvoir s’attaque méthodiquement aux droits des enseignant-es, au droit à l’IVG, aux libertés publiques."

"Les gouvernements Macron au service des plus riches n’ont fait qu’augmenter le désespoir et la pauvreté (...) Elles ont été un tremplin pour l’extrême-droite", argumente également Solidaires, mais le RN "ne fera qu’empirer la crise sociale et la crise écologique".

La ligne "ni Macron, ni Le Pen"

Au-delà du barrage à l'extrême droite, certaines manifestations, généralement non déclarées, ont en effet prévu d'étendre leur mécontentement à Emmanuel Macron, suivant les mouvements étudiants qui ont notamment eu lieu à La Sorbonne et à Sciences Po et qui défendent une ligne "ni Macron, ni Le Pen".

Ainsi à Rennes, une semaine après les heurts dans le centre-ville, deux nouvelles manifestations sont prévues ce samedi, rapporte France Bleu Armorique. L’une "contre le fascisme et la racisme" est autorisée, la deuxième, organisée par l’extrême gauche est interdite par la préfecture. La manifestation de l’extrême gauche interdite par la préfecture a pour mot d’ordre "ni Macron, ni le Pen" et doit partir de la place Sainte-Anne à 14 heures. La manifestation autorisée partira à 15h au départ de l’esplanade Charles de Gaulle.