Présidentielle - Dordogne : Emmanuel Macron l'emporte avec plus de 64% des voix

Emmanuel Macron a été élu président de la République ce dimanche 7 mai. En Dordogne il a remporté plus de 64% des voix.

Ce dimanche 7 mai, Emmanuel Macron est devenu le 25e président de la République française. En Dordogne, selon les résultats définitifs de la préfecture il obtient 64,29% des voix, contre 35,71% pour Marine Le Pen.

Marine Le Pen en tête dans 32 communes

L'ancien ministre de l'économie obtient plus de 96% des voix à Montaut près d'Issigeac. Il s'agit de son plus fort score. Marine Le Pen, elle, réalise son plus gros score à Bouillac à l'est de Belvès. Elle obtient 64,10% des suffrages. 32 communes du département ont placé la candidate du Front National en tête.

Dans les villes-préfectures, c'est à Sarlat qu'Emmanuel Macron obtient le plus de voix. Il affiche un score de 73,30%. A Périgueux, le candidat "En Marche" obtient 75,43% des suffrages et 66,85% à Nontron. Un résultat assez semblable à celui de Bergerac où il obtient 66,68%. Marine Le Pen, elle, réalise de bons scores dans les communes rurales du Périgord. 75.305 Périgourdins ont choisi de voter pour elle.

Plus de 37.000 votes blancs ou nuls

Comme au niveau national, la participation à ce second tour de la présidentielle est en baisse en Dordogne par rapport à 2012. 79,05% des inscrits se sont déplacés dans leur bureau de vote. Un chiffre en recul de sept points par rapport au dernier scrutin présidentielle. A noter que 10% des électeurs ont mis un bulletin blanc dans l'urne et 5,35% d'entre eux ont mis un bulletin nul. Ce qui représente plus de 37.000 électeurs.

