Présidentielle - Dordogne : plus de 100.000 électeurs n'ont pas choisi ou se sont abstenus

Avec une abstention qui frôle les 21%, la Dordogne affiche un taux d'abstention en-dessous de la moyenne nationale. Il faut y ajouter les 37.000 votes blancs ou nuls.

Emmanuel Macron a été élu président de la République avec 64,29% des voix en Dordogne. Marine Le Pen obtient 35,71% des suffrages. Ce scrutin est marqué par une abstention en hausse en Dordogne par rapport à 2012 et un nombre de votes nuls et blancs qui explose. Au total, un tiers des inscrits sur les listes électorales ont préféré ne pas choisir.

Abstention en hausse de sept points par rapport à 2012

Habituée à être parmi les bons élèves en terme de participation aux différentes élections, la Dordogne a fait exception pour ce second tour de la présidentielle. 65.763 électeurs ont préféré ne pas se rendre aux urnes. Soit un taux d'abstention de 20,95% en hausse de sept points par rapport à 2012. La commune de Moulin-Neuf a été la moins citoyenne avec un taux de abstention de 30,06%. En revanche, Verdon, petit village où l'on compte 42 inscrits, on note une participation de 92,86%.

37.276 votes blancs et nuls

Lors de l'entre-deux tours, la position de Jean-Luc Mélenchon avait conduit de nombreux électeurs de La France Insoumise à ne pas choisir de candidat pour le second tour. Les bulletins blancs et nuls enregistrent une très forte progression par rapport à 2012. A l'époque la préfecture comptabilisait 17.564 bulletins blancs ou nuls. Cette année, 23.988 électeurs ont choisi de mettre un bulletin sans nom dans l'urne et 13.288 ont glissé un bulletin nul. Au total, cela représente 37.276 suffrages.

