Présidentielle - Dordogne : plus des trois quarts des Trélissacois ont voté pour Emmanuel Macron

Aux portes de Périgueux, à Trélissac, les électeurs ont largement voté pour Emmanuel Macron au second tour, dimanche. Et si certains l'ont choisi dès le premier tour, d'autres ont voté pour lui par défaut.

Que ce soit un vote d'adhésion ou un vote par défaut, c'est un fait : 76,25% des Trélissacois ont voté ce dimanche pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Ce qui représente 2 549 votants sur les 4 700 habitants que compte la commune.

►►► VOIR AUSSI : CARTE - Présidentielle : la Dordogne coupée en deux après le second tour

"Faut lui laisser sa chance"

Dans le quartier des Romains, le vote Macron a été encore plus fort. Il atteint les 82%. "J'ai toujours été pour Macron moi", sourit Franck, un retraité de 80 ans. "J'aime la jeunesse des dirigeants, les autres ils sont un peu usés."

Maintenant il faut un jeune, un Kennedy Français

— Franck, 80 ans, électeur de Macron

Alors que la Dordogne avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête du vote au premier tour de l'élection présidentielle, la commune de Trélissac, elle, plébiscitait déjà Emmanuel Macron. "Il faut lui laisser sa chance, je pense...", avoue France, 66 ans.

"De toute façon, face à Marine Le Pen, on n'avait pas le choix", reconnaît-elle. "Moi, j'ai voté Macron uniquement pour faire barrage", renchérit Xavier. A 60 ans, ce fidèle de Jean-Luc Mélenchon, électeur de la France Insoumise au premier tour, a choisi Emmanuel Macron pour le second. Un vote "tout a fait naturel" pour ce Trélissacois : "Il faut sauver la République avant tout, avant les idées, c'est important. On ne peut pas admettre d'avoir un régime extrémiste dans notre pays."

A Trélissac, le taux de participation a été quasiment le même entre le premier (84,46%) et le second tour (81,21%).